Francesca Marcon ha la pericardite per colpa del vaccino covid e chiede un risarcimento

Francesca Marcon, pallavolista coneglianese, ieri non era presente al raduno del Volley Bergamo 1991. La società di pallavolo nel suo comunicato aveva semplicemente scritto che la sua giocatrice avrebbe iniziato gli allenamenti la prossima settimana. Ci ha pensato la stessa pallavolista, su Instagram, a spiegare il motivo della sua assenza. Francesca Marcon punta il dito contro il vaccino anti-Covid, che le avrebbe provocato una pericardite.

L’annuncio sui social

La pallavolista ha scritto sui social: “Forse questo mio discorso può risultare un po’ blasfemo – scrive sui social – ma mi chiedo: non esiste una forma di ‘risarcimento’ per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?? Premetto che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Non so se vi può interessare, ma io ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino… Chi paga il prezzo di tutto?”