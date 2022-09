Francesca Michielin: “Inizia la resistenza”

“Oggi inizia la resistenza”. Francesca Michielin accende Twitter con il messaggio pubblicato dopo le elezioni politiche 2022 che hanno sancito la vittoria di Fratelli d’Italia e del centrodestra guidato dal partito di Giorgia Meloni. Il cinguettio della cantante, conduttrice quest’anno di X Factor, riceve migliaia di like e innesca il dibattito. “E’ un vero peccato il fatto che non si riesca ad accettare il fatto che la gente, in maniera democratica, abbia espresso la propria volontà”, scrive un utente.

La replica

“Allora va accettato che la gente abbia cancellato la memoria? No, io non lo accetto”, replica l’artista. “Arriverà un giorno in cui si imparerà a rispettare il voto degli italiani e la democrazia, senza dover scomodare parole e tempi che non c’entrano nulla. Ma non è questo il giorno”, osserva un follower. “Sì certo, ‘il voto degli italiani’: pensa a quanti fuorisede non hanno potuto esprimere il loro voto, e pensa a quante persone nascono in Italia, parlano italiano, lavorano qui e non possono votare. Il paese non è reale”, risponde Michielin.