Francesco Peghin su caro bollette per commercianti e pubblici esercizi

‘I commercianti e i pubblici esercenti protestano in tutta Italia contro le bollette di gas e luce aumentate del doppio o del triplo rispetto a un anno fa. Il gas è cresciuto del 143,5% e l’energia elettrica del 126,3%.Troppo per le capacità finanziarie di piccole e medie imprese già allo stremo per i sacrifici compiuti durante l’emergenza sanitaria. Sono un imprenditore e conoscono per esperienza diretta le difficoltà che le nostre aziende, le nostre attività commerciali, i nostri pubblici esercizi, i nostri artigiani, le nostre famiglie stanno vivendo in queste settimane. Il Governo che verrà, che con la fiducia dei cittadini del nostro Veneto potrà essere dopo 11 anni un nuovo Governo di centrodestra, dovrà intervenire pesantemente sul caro bollette a sostegno dello sviluppo e a tutela del lavoro. Sono, però, convinto che questo non basterà. Noi Moderati siamo favorevoli all’ autonomia energetica per essere come Paese più autonomi e non dover più agire in emergenza per contrastare le azioni di altri. Contro i partiti del No su tutto e per tutto, bisogna quindi votare chi vuole lo sblocco e la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti di estrazione e di produzione di energia ecosostenibile. Noi Moderati siamo favorevoli alla diversificazione degli approvvigionamenti. Il nostro sostegno alle politiche europee di price cap non è in discussione”.

Una sfida da vincere

“A chi come me crede che la sfida dell’autosufficienza energetica si possa vincere davvero, dico di votare e di dare forza a Noi Moderati. Noi abbiamo il coraggio di Fare le cose che promettiamo. Vogliamo, inoltre, spenderci per una moral suasion agli affittuari e per una rimodulazione della Tari, non più sulla base della superficie di vendita, ma sulla base della reale produzione di rifiuti e del livello di raccolta differenziata raggiunto. La mia proposta integrativa è anche quella di costruire da subito insieme alle associazioni di rappresentanza del commercio e dei pubblici esercizi un gruppo di lavoro interparlamentare per definire i problemi quotidiani generati dal caro bollette e realizzare proposte concrete di azioni che possano risolverli o contribuire a farlo. Voglio essere concretamente al fianco dei nostri commercianti perché sono una energia positiva del nostro territorio e perché questo significa tenere in vita i nostri quartieri, rendere più sicure le nostre strade, alimentare i rapporti sociali e generare buon lavoro. Noi Moderati consideriamo gli impegni assunti in campagna elettorale come un contratto e quindi per noi ogni parola sull’energia e sull’aiuto per sostenerne i costi per imprese e cittadini sono un dovere civile e non una promessa politica”.