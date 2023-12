Funerali Cecchettin, Zaia: “A scuola bisogna far leggere intervento del papà di Giulia”

“Sono sempre eccezionali, come ho sempre detto. A scuola bisogna far leggere come momento di riflessione l’intervento che ha fatto il papà di Giulia. Sarebbe un bella cosa”.

Il parere di Zaia

E’ questo il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia, sui familiari di Giulia Cecchettin, all’uscita dalla Basilica di Santa Giustina a Padova dove si sono celebrati i funerali della giovane uccisa dall’ex fidanzato.