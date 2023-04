Fvg: affluenza alle ore 19 al 29,31%, in calo

Alle ore 19 per l’elezione del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e del Consiglio regionale ha votato il 29,31% degli aventi diritto, ovvero 325.137 votanti su 1.109.395 iscritti. Lo comunica il Servizio elettorale della Regione Fvg.

Dati in calo

Si tratta di una percentuale in calo rispetto alle consultazioni del 2018: alle regionali di cinque anni fa, quando si votava però in un unico giorno, alle 19 l’affluenza si era attestata al 38,37%. Nel dettaglio, nella circoscrizione di Trieste alle 19 di oggi ha votato il 25,79% (54.460 votanti su 211.162 iscritti), a Gorizia il 29,13% (34.371 su 117.975), a Udine il 31,69% (130.071 votanti su 410.423), a Tolmezzo il 27,6% (22.316 votanti su 80.827), a Pordenone il 29,03% (83.919 votanti su 289.008). Ieri e oggi in Fvg si vota anche per il rinnovo di 24 sindaci e consigli comunali. Tra gli enti coinvolti c’è anche Udine: alle 19 ha votato il 35,88% degli aventi diritto. I seggi rimangono aperti fino alle 23, oggi riapriranno alle 7.