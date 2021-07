G20 a Venezia. Via alla distribuzione dei pass, norme rigidissime

Meno tre all’arrivo delle prime delegazioni che parteciperanno al meeting del G20 dell’Economia. La macchina dell’organizzazione che si occupa della sicurezza sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, soprattutto per quanto concerne le limitazioni che riguardano i cittadini.

Le zone

Pass

Da questa mattina sono in distribuzione i pass per residenti, lavoratori e ospiti di strutture ricettive dell’area interessata dalle restrizioni: dal civico 2380 al 2423 di Castello. Il comando della Polizia locale spiega che la consegna dei pass sarà gestita dalla stessa Polizia locale dalle 8 alle 20 fino a mercoledì 7 luglio compreso e si svolgerà all’interno del Museo Navale.

All’esterno sarà posizionato un banner con l’indicazione del punto esatto

«L’area interessata dalla limitazione di accesso» rende noto Marco Agostini, comandante della Polizia locale «è estremamente ridotta ed interesserà i residenti, le attività lavorative e le strutture alberghiere ai civici dal 2380 al 2423 del sestiere di Castello. Per le persone domiciliate, ma non residenti, o per coloro che hanno necessità di dare assistenza ad una famigliare anziano residente nell’area, è necessario fare richiesta di pass a comando.pm@comune.venezia.it, fornendo le generalità complete ed, eventualmente, il nominativo della persona da assistere. Il pass sarà rilasciato dopo il controllo da parte della Questura». Dopo il 7 luglio i pass richiesti potranno essere ritirati alla sezione di San Marco della Polizia locale, al civico 52, con i medesimi orari. Per il ritiro sarà necessario presentare un documento di identità.

Biennale

Anche la Biennale chiude i battenti. Rispettando le disposizioni delle autorità per motivi di sicurezza, la 17ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale, in corso presso le sedi dei Giardini e dell’Arsenale fino al 21 Novembre, sarà chiusa al pubblico da giovedì 8 a domenica 11 luglio. Mercoledì 7 luglio la sola sede dell’Arsenale chiuderà alle 17, anziché alle 19.

Forze dell’ordine

Sono già in arrivo i primi rinforzi per le forze di polizia. A loro disposizione quattro alberghi in centro storico e in terraferma. La Guardia di Finanza, che sopporta il peso maggiore della sicurezza, ospiterà i suoi militari nella sede del Collegio Morosini, vuoto per l’assenza dei ragazzi in quanto in vacanza.