Gentilini lascia,a 94 anni sindaco sceriffo non si ricandida

Lascia la politica attiva Giancarlo Gentilini, l’ex sindaco ‘sceriffo’ di Treviso, ancora oggi un simbolo per i leghisti. A 94 anni Gentilini ha annunciato la scelta di non ricandidarsi per l’ennesima volta alle comunali a Treviso – dove è stato sindaco per due mandati – per le quali si voterà a maggio.

Le parole di Gentilini

“Non ho più l’età” ha detto con franchezza, spiegando di non voler “diventare un altro Berlusconi, che non vuol lasciare anche quando orami il tempo è arrivato”.