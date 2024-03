Gino Cecchettin: «Papa Francesco mi ha telefonato, è uno dei doni della mia Giulia»

«Tra i tanti doni che mi ha fatto Giulia, due giorni fa, la chiamata di papa Francesco». Con grande emozione Gino Cecchettin, la sera del 5 marzo al Teatro Verdi di Padova per presentare il libro dedicato alla figlia 22 enne, a novembre scorso sequestrata e uccisa dall’ex fidanzato, ha raccontato alla platea di persone arrivate per ascoltarlo, più di 300, di avere ricevuto l’inaspettata chiamata del Papa. «Caro Gino, sono vicino a te e alla tua famiglia», le parole che il pontefice ha rivolto al padre di Giulia. «Pregherò per voi», ha poi aggiunto. Con l’invito: «Anche tu Gino prega per me. Non è importante come. Ognuno prega come può».

«Una pacca sulla spalla da due miliardi di persone»

«È stato come ricevere una pacca sulla spalla da 2 miliardi di persone — ha spiegato Cecchettin, cercando di trattenere le lacrime — anche se non sei praticante, ricevere il sostegno del Papa di dà davvero una forza immensa». Una telefonata che per il padre di Vigonovo ha avvertito come un dolce abbraccio, ma anche un incoraggiamento, arrivato da parte del pontefice, di proseguire con le azioni rivolte a diffondere messaggi contro la violenza e il linguaggio dell’odio, attraverso l’impegno che Cecchettin sta portando avanti. E la prima pietra al cambiamento della maniera di “pensare” e “ trattare” le donne nell’ambiente famigliare e professionale, Gino l’ha voluta posare proprio con «Cara Giulia» il libro, che servirà a finanziare una futura fondazione, scritto assieme allo scrittore veneziano Marco Franzoso, presentato ufficialmente martedì a Padova dalla direttrice della Rizzoli Federica Magro.

Un regalo per Giulia

«Tutto questo non è per me, ma per Giulia e per tutte le Giulie che dovremo salvare — ha esordito commosso Cecchettin —. Non è la mia professione, faccio altro per vivere. Questo è un regalo che faccio a Giulia. Noi abbiamo avuto la fortuna di averla per 22 anni. La sentivi parlare, dava il nome a qualsiasi animale, vedeva un ragnetto e ci dava un nome. Questo decantava il suo amore verso qualsiasi essere vivente. Solo dopo la sua morte ho saputo che ha aiutato tante persone e ciò conferma il grande cuore di questa ragazza». «Ora – racconta — ricevo tante telefonate di donne che non posso aiutare. Allora le metto in contatto con le associazioni del territorio». « in famiglia — ha aggiunto ancora — non c’è niente di lei che non ci faccia sorridere, ricordandola. I suoi balletti, la sua mania di non asciugarsi i capelli anche d’inverno. Forse è questa la nostra rielaborazione del lutto: ricordare con affetto tutti i suoi pregi e anche i suoi simpatici difetti. Anche se il dolore, no, non si cancella».

L’incontro con lo scrittore

Tra il pubblico anche Elena e Andrea Cecchettin, visibilmente commossi mentre il padre ripercorreva i drammatici momenti della scomparso della loro sorella . «Fino all’ultimo, anche quando mi avevano detto che avevano trovato quello che cercavano, ho sperato fosse Giulia viva — ha ricordato — chiunque ha figli non li vuole vedere morire. Mi sono più volte chiesto dove ho sbagliato. Ma era talmente una brava ragazza che non gli si poteva non dare autonomia». Infine, il racconto dell’incontro con lo scrittore Franzoso. «Un giorno è venuto a trovarmi e tremante mi ha detto che voleva scrivere di Giulia. Io ho pensato: ecco, un altro. L’ho invitato a raccontami la sua di storia ed ho capito che se un giorno avessi deciso di scrivere la storia di mia figlia, lo avrei fatto con lui».