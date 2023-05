Giro d’Italia, Conte : “ Per Caorle un’occasione unica di promozione turistica. Complimenti agli organizzatori, agli operatori e alla comunità per quanto fatto”

“Ospitare il Giro d’Italia è stata per Caorle un’occasione unica per mettere in vetrina la bellezza del territorio e sviluppare ulteriormente il grado attrattivo delle località in Italia e nel mondo. Io credo sia doveroso ringraziare non solo gli organizzatori che hanno scelto la nostra località come sede di arrivo di tappa, ma tutti coloro che hanno creduto in questo evento, dalla Regione Veneto all’Amministrazione Comunale, unendo tutte le categorie economiche, turistiche e produttive che hanno reso possibile da giorni le numerose iniziative che hanno fatto da degno contorno. Iniziative che hanno coinvolto commercianti, esercenti, albergatori, operatori ma direi l’intera comunità di Caorle e a loro va il mio sincero plauso per tutto ciò che hanno fatto”.

Le congratulazioni della Conte

“Ciò ha significato non solo mettere a disposizione strutture e servizi di alta qualità, ma anche essere stati pronti a rispondere alle richieste e alle esigenze di un’organizzazione che, in ambito locale, è stata senza dubbio efficiente e del resto non potevano certo esserci dubbi al riguardo. Caorle, d’altro canto, vanta una lunga tradizione per quanto riguarda l’allestimento di eventi nel mondo dello sport e la scelta di ospitare il Giro d’Italia è stata decisamente una scelta vincente. Caorle è una comunità accogliente per natura, ma penso che lo abbia ulteriormente confermato anche in questa occasione. Il Giro d’Italia è stato e sarà una promozione importante anche per tutto il territorio, che si è colorato di rosa all’insegna dello sport e dell’amore per la bicicletta”. A dirlo è l’europarlamentare Rosanna Conte.