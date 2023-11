Giulia Cecchettin è stata «zittita con lo scotch per impedirle di urlare»

Le prime coltellate all’ex fidanzata Giulia Cecchettin, Filippo Turetta potrebbe averle inferte a una cinquantina di metri dalla casa di lei. Le tracce repertate dai carabinieri non hanno ricostruito solo l’aggressione avvenuta nella zona industriale di Fossò (Venezia) attorno alle 23.30 dello scorso 11 novembre, ripresa da alcune telecamere, che si conclude con la giovane 22enne che crolla al suolo esanime e il suo coetaneo che la carica nel bagagliaio della Grande Punto nera, prima di scaricarla in un dirupo sotto Piancavallo. «Un orrore durato dalle 23.18 – quando un testimone la sente urlare nel parcheggio – a pochi minuti prima delle 23.50 quando Filippo, con il corpo senza vita dell’ex fidanzata, è già lungo la via Provinciale Nord da dove inizia la sua fuga finita in Germania»

Lo scotch sulla bocca. Il giudice: «Manifesta disumanità»

La ragazza sarebbe stata zittita con lo scotch per non far sentire le sue grida d’aiuto. Lo ha scritto la giudice per le indagini preliminari di Venezia, Benedetta Vitolo, nell’ordinanza di custodia cautelare: lo scotch è stato «applicato» da Turetta «probabilmente per impedire di gridare» all’ex fidanzata. Nel provvedimento, Vitolo marca con forza la «pericolosità» di Turetta, in relazione alla «inaudita gravità e alla manifesta disumanità del delitto commesso ai danni della giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale». La giudice definisce l’indagato per omicidio attualmente in carcere in Germania «un soggetto totalmente imprevedibile poiché, dopo aver condotta una vita all’insegna di un’apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato». Filippo Turetta, sempre secondo la gip Vitolo, manifesta una «palese volontà» di uccidere Giulia, anche considerando il fatto che si è trattato di «un’aggressione a più riprese». Due, in particolari, le fasi dell’omicidio: la prima, come detto, nel parcheggio di Vigonovo; la seconda nella zona industriale di Fosso’ dove «la vittima è stata scaraventata a terra con tale violenza all’altezza del marciapiede che non ha dato più segni di vita ed è stata caricata a bordo dell’auto dall’aggressore» che poi ha iniziato la sua lunga fuga, terminata con l’arresto sull’autostrada da Monaco a Berlino.

Si è difesa per quasi 25 minuti

Giulia – sempre a leggere le carte del giudice preliminare veneziano – potrebbe aver lottato per quasi 25 minuti prima di arrendersi a Filippo. Le sue grida d’aiuto e l’invocazione «così mi fai male» sono sentite da un vicino di casa dei Cecchettin alle 23.18: provengono dal parcheggio a 150 metri dall’abitazione. Lo stesso testimone vede «calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra» e poi la Punto allontanarsi. Quando l’azione omicida si è già spostata nella zona industriale di Fossò, e si vede Turetta che carica il corpo in auto, l’orario è quello delle 23.40. Dalle telecamere di Fossò, distante da Vigonovo circa sei chilometri, è quindi emerso che Giulia, ferita ma non gravemente, sarebbe riuscita a fuggire venendo inseguita da Filippo, che la scaraventa a terra. La studentessa cade all’altezza del marciapiede e non si muove più. L’aggressore muove il corpo, poi va a prendere la macchina, lo carica probabilmente nel sedile posteriore e fugge. Sono passati 22 minuti: tra le 23.18 e le 23.40 dell’11 novembre Giulia muore.

Il coltello e le tracce

A Fossò sono state trovate tracce di sangue e un coltello da cucina di 21 centimetri, senza manico, assieme un’impronta di calzatura, sporca probabilmente di sangue. Sul marciapiede sono stati poi trovati sangue con capelli sullo spigolo stradale e un pezzo di nastro telato argentato intriso di sangue e capelli «probabilmente applicato alla vittima per impedirle di parlare», scrive il giudice. Anche qui è stata poi trovata un’impronta sporca di sangue di una calzatura, risultata compatibile con quella del parcheggio di Vigonovo. Alle 23.50 la Punto nera è uscita dall’area di fronte all’azienda Dior, poi è stata vista in vari punti delle province di Venezia, Treviso. L’ultima inquadratura è alle 9.07 del 12 novembre, da Cortina in direzione Dobbiaco.

Le tempistiche per riportare Filippo in Italia

C’è un coltello ritrovato anche a Vigonovo, il comune veneziano dove abita la famiglia Cecchettin, proprio nel parcheggio davanti alla loro casa. Un coltello da cucina con una lama spezzata di 21 centimetri, su cui ora verranno eseguiti degli esami da parte dei Ris, visto che all’apparenza sembrava pulito. Per terra, varie macchie di sangue ancora visibili sulle mattonelle di cemento: due sul lato del passeggero, a pochi centimetri dal cordolo che delimita il park, con anche il segno della suola di una scarpa; e poi altre sull’asfalto della strada. È il momento in cui un vicino l’ha sentita gridare — ma senza capire che fosse lei — «Smettila, così mi fai male». «Abbiamo chiuso l’attività immediata d’indagine, ora mancano tutti gli accertamenti tecnici per capire quello che è successo», semina prudenza il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Il primo passo fondamentale è però capire quando Turetta rientrerà in Italia dal carcere di Halle, nella Sassonia Anhalt. «Ci potrebbero volere una decina di giorni», ha spiegato Cherchi, anche perché l’ordinanza di arresto italiana dello scorso 15 novembre, diventata poi un mandato di arresto europeo, era per tentato omicidio, perché ancora non era stato trovato il corpo di Giulia. Nalla mattinata di oggi, martedì 21 novembre è stata trasmessa in Germania la richiesta delle autorità italiane di consegnare al nostro Paese Filippo Turetta. Il ministero della Giustizia ha terminato tutte le attività di sua competenza nella trasmissione in Germania del mandato di arresto europeo.

Quando verrà fatta l’autopsia

Ora serve un’integrazione con la nuova accusa di omicidio da tradurre e inviare in Germania, poi la consegna dovrebbe avvenire, appunto, in alcuni giorni: la prossima udienza di fronte al Tribunale regionale superiore (dove Filippo dovrebbe riaccettare l’estradizione) potrebbe tenersi non prima di giovedì. Il «Mae» è un’estradizione veloce, una «consegna» tra paesi Ue; in più in questo caso l’arrestato non si è opposto, come ha ricordato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una volta in Italia, partirà la vera e propria indagine. Lunedì Cherchi ha detto che tutti gli atti irripetibili, a partire dall’autopsia, devono essere notificati all’accusato e quindi bisogna capire se conviene notificarglieli in Germania via rogatoria oppure aspettare il rientro. Ma, soprattutto, importante sarà il suo racconto dei fatti.

Nessun aiuto esterno

Per ora l’accusa è di omicidio volontario aggravato dal legame sentimentale e di sequestro di persona. «Valuteremo più avanti, sulla base delle prove, l’eventuale premeditazione e occultamento di cadavere», ha detto il procuratore. Secondo i pm non risulta che abbia avuto aiuti esterni: ha «mollato» quando è rimasto senza benzina in autostrada vicino a Lipsia. Tra le analisi da fare ci sono quelle sul coltello (e peraltro potrebbe anche essercene stato un secondo), sull’auto che è ovviamente sotto sequestro in Germania e su tutti i reperti raccolti nei luoghi del delitto.