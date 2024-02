Gli agricoltori contro Avepa: «Bloccati trecento milioni». La replica: «Entro febbraio si salda tutto»

Ribolle di rabbia il mondo agricolo, e in Veneto ribolle un po’ di più a causa dei ritardi nei pagamenti da parte di Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti. Tanto che il 15 febbraio, allo stadio Euganeo di Padova, si sono radunati centinaia di trattori da tutta la regione. Gli agricoltori veneti lamentano, in molti casi, di non aver visto ancora un soldo. Prendiamo Davide Gomiero, giovane agricoltore-influencer di Limena, premiato con l’Oscar green di Coldiretti, che denuncia: «Di solito alla nostra azienda arrivavano 50 mila euro, a oggi ne abbiamo visti a malapena tremila». A infuocare ulteriormente gli animi è il confronto con agricoltori di altre regioni che sono già stati liquidati da Agea, l’agenzia nazionale. Per gli agricoltori veneti i ritardi si sommano allo choc: Avepa, l’agenzia per i pagamenti in agricoltura, è sempre stata un fiore all’occhiello della Regione, più solerte proprio di Agea. Qualcosa, alla fine dell’anno scorso è andato storto nella distribuzione di centinaia di milioni. Quanti? Avepa ne conta 151 per la Pac e il Psr (i fondi Ue per il settore) ma per 5 altri capitoli legati alla sostenibilità ambientale che ora si chiamano «eco-schemi», in primis quello della zootecnia, non è ancora possibile avere un conteggio perché sono cambiati i parametri sui controlli che adesso sono da fare ex ante.

Trecento milioni in tutto

Il conto complessivo dei mille rivoli dei contributi esigibili da chi coltiva e alleva lo fa Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura al Senato: 300 milioni complessivi. Tanto che il senatore e coordinatore regionale di FdI ieri ha scritto all’assessore regionale Federico Caner, titolare del comparto, chiedendo un incontro allargato anche ai vertici di Avepa e Agea «per avere chiarimenti sui pagamenti del settore agricolo in Veneto». «La richiesta vuole essere un modo per coordinare tutti gli enti pagatori in agricoltura – spiega De Carlo – e nasce dai dati ricevuti poco più di un paio di settimane fa dal direttore di Avepa, Mauro Trapani, e dopo le dichiarazioni in conferenza stampa del governatore Luca Zaia (il presidente pochi giorni fa aveva detto «Cercheremo le motivazioni di questa situazione ma non ho motivo di pensare ci siano ritardi rispetto ad altre regioni, è una questione squisitamente tecnica» ndr) . L’obiettivo deve essere quello di dare agli agricoltori quanta più liquidità possibile in breve tempo facendo dialogare tutti gli enti interessati».

L’accelerazione

Caner, da parte sua, fa sapere che «gli uffici sono impegnati da inizio anno per recuperare gli anticipi e le somme a saldo. Ad oggi siamo quasi al 90%. L’obiettivo è chiudere la pratica velocemente». Un’accelerazione confermata anche da Trapani, Avepa: «Nel 2023 abbiamo dovuto processare in tre settimane anziché in tre mesi le domande (di mezzo ci si è messa pure la nuova norma sulle rilevazioni satellitari dell’uso dei terreni in capo ad Agea ndr) , però, dati alla mano, entro fine febbraio non solo arriveranno gli anticipi ma anche le somme a saldo dovute entro giugno. A oggi abbiamo liquidato 147 milioni sui 151 totali delle 53 mila domande ammesse per Pac e Psr e stiamo chiudendo anche le liquidazioni della precedente programmazione europea 2014-2022. Sui nuovi eco-schemi, invece, dobbiamo attendere le banche dati nazionali e, comunque, sono fondi dovuti entro il 30 giugno». De Carlo ribatte: «Non ci sono solo Pac e Psr, parliamo di 300 milioni totali, se ne sono stati erogati 151, ne manca ancora la metà».