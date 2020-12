Cosa succede in Germania

Se in Italia la situazione è più caotica che mai, in Germania le cose vanno in maniera un po’ diverse. Lo abbiamo saputo collegandoci via Skype con il nostro corrispondente da Berlino, Carlo Romeo che, ci ha spiegato quali restrizioni sono in vigore ora e, quale clima si respira in Germania in questo periodo emergenziale.

Quali restrizioni ci sono ora in Germania?

“Notizia di questa sera è che le restrizioni sono state estese fino al 10 gennaio.Lo chiamano “Lockdown light”, molti esercizi commerciali sono aperti tra cui, parrucchieri e centri estetici ma, rimangono chiusi bar e ristoranti per i quali funziona solo il servizio d’asporto e consegna a domicilio”.

Con quali criteri prende le decisioni il Governo tedesco?

“Essendo uno stato federale la Cancelliera Angela Merkel si riunisce con 16 Presidenti e le decisioni vengono prese in modo molto serio con poche indiscrezioni”.

La mascherina è sempre obbligatoria?

“La mascherina è obbligatoria solo in luoghi chiusi,nei mezzi di trasporto e nei negozi”

Ci sono limiti per gli assembramenti tra persone? “In questo momento il limite è sceso a 5 ma a Natale sarà alzato a 10 per permettere di riunirsi fino al massimo di due nuclei familiari”

I giornali che notizie danno sui dati della pandemia? “I giornali non sono sensazionalisti, anche se tra ieri e oggi c’è stato molto rumore perché abbiamo avuto un record di decessi”.

Le attività produttive e la vita vanno avanti normalmente? “Si le imprese continuano a produrre e le attività lavorative sono normali”.

Una Germania che continua a produrre e ad andare avanti con il consueto approccio tedesco, centrato sulla risoluzione dei problemi. Meno sensazionalismo e forse, un più adeguato sostegno economico agli esercizi che in questo momento sono chiusi.

Prenderemo spunto?