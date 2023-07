Grandine in Veneto: danni e feriti anche oggi

Da Venezia arriva un video dove si vedono enormi chicchi di grandine cadere sull’acqua: “Sono caduti pezzi di ghiaccio grandi come mele”, ha detto stamane il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

“Veneto bombardato”

“Il Veneto questa notte e nelle prime ore della mattina è stato ‘bombardato’. Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150 grammi, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune. Questa per la nostra terra è stata ancora una notte di passione”, così Zaia in una nota commentando appunto i violenti episodi di maltempo registrati nella notte e nella prima mattina di oggi.

In Veneto il maltempo ha colpito in particolare il Trevigiano e il Veronese

Qui si registra anche un ferito grave. Si tratta di un ragazzo di 16 anni colpito da un ramo a Zimella, è ricoverato in codice rosso. Ma ci sono almeno altre sette persone finite in ospedale e 27 soccorsi dal Suem 118. Anche nel trevigiano si registrano alcuni feriti. A Treviso sono stati soccorsi quattro pazienti, tutti per ferita cranica lacero-contusa da grandine. Nel territorio provinciale, due persone sono state soccorse a Pieve di Soligo e altre due a Godega Sant’Urbano.

Zaia

“La grandine – comunica ancora Zaia – ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova”. Lo Stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. “Servono ristori economici per i territori del Veneto colpiti: è quello che chiederemo allo Stato”, ha detto ancora Zaia.