Green Deal, Conte (Lega): “Le prime parole del neo commissario Sefcovic confermano la nostra tesi: la transizione va fatta senza penalizzare cittadini e imprese”

“Le prime parole del neo Commissario Maros Sefcovic, secondo il quale ‘gli europei si meritano una transizione giusta’, Van la a confermare quello che noi della Lega abbiamo sempre sostenuto ovvero il Green Deal, così come è nei piani dell’UE, ha obiettivi irrealizzabili. Finalmente anche la Presidente von Der Leyen, con la nomina di una figura diversa all’integralista della ‘causa green’ Frans Timmermans che si è dimesso, sembra aver abbandonato i deliri oltranzisti dei compagni di Greta. La transizione, lo dice il termine, ha bisogno di tempo e risorse adeguate”.

Il parere della Conte e l’elogio a Sefcovic

“Timmermans, che di certo non rimpiangeremo, voleva scaricare su cittadini ed imprese il costo sociale di una rivoluzione intrisa di ideologia e irrealizzabile. Con grande soddisfazione di Cina ed India, che ad inquinamento ed emissioni marciano compatte e decise. Le prime dichiarazioni del neo Vice Presidente della Commissione sono chiarissime e ci fa dire che avevamo ragione noi e la transizione Green può aspettare e comunque se deve essere fatta non può comportare penalizzazioni e sacrifici per i cittadini e le imprese”. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte.