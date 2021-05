Green Pass già con la prima dose anche in Veneto, ma dopo 15 giorni

Green Pass rilasciato anche in Veneto dopo la prima dose di vaccino. A patto che siano passati 15 giorni dalla stessa. Lo ha confermato la Regione tramite l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin. Si tratta di una novità sostanziale per molti turisti che hanno la prenotazione della seconda dose dopo diverse settimane dalla prima. La libertà di fare i turisti, dove richiesto, arriverà quindi molto prima.

Riparte il turismo in Veneto

Mercoledì l’assessore al turismo Manuela Lanzarin ha incontrato assieme ai vertici regionali le associazioni di categoria e i massimi rappresentanti del turismo regionale. C’è l’intesa per vaccinare tutti gli addetti. Gli addetti ai lavori vedono molta voglia di prenotazioni, si prevede una buona stagione. Già molti arrivi per Pentecoste sia sulla costa che al lago.

Verso la zona bianca

Un RT pari a 0,76, una incidenza di 44,9 casi positivi ogni 100.000 abitanti, e una soglia di occupazione degli ospedali del 9%, sia per aree mediche che per le terapie intensive. Sono i numeri, riferiti oggi che garantirebbero al Veneto, se confermati nelle prossime due settimane, di passare in area bianca, quella di minor rischio, per la quale è fondamentale che un territorio presenti meno di 50 casi per 100.000 residenti. «Se manteniamo un’incidenza di questo tipo, per 3 settimane consecutive – ha spiegato – noi potremmo dal 7 di giugno passare in area bianca, con le conseguenze previste». Sono state 29.564 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto. Il totale da inizio della campagna di immunizzazione ammonta a 2.395.791. Lo riferisce il report della Regione. Le persone residenti che hanno già completato il ciclo vaccinale sono 706.377, il 14,5% della popolazione, mentre quelle che hanno ricevuto alme no una sola dose sono 1.658.090 (34%). Il Veneto ha utilizzato finora il 91% delle scorte di vaccino ricevute.