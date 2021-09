Green pass obbligatorio per lavoratori: è boom di prenotazioni

Giuseppe, Barbara, Fabio, Renato, Elvis, Gianni, Eros e Danilo: sono i primi 8 veneziani che hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Hanno risposto alla terza chiamata dell’Ulss 3 contro il covid, assieme ad altri 271 pazienti. Tra loro ci sono 110 dializzati che frequentano gli ospedali e altri 170 super fragili. Gli ospedali dell’Ulss 3 hanno vaccinando 110 dializzati, mentre gli altri 170 super fragili, come gli immunocompromessi e trapiantati, nei 5 hub vaccinali; per questi ultimi in particolare, l’azienda Serenissima ha aperto oltre duemila slot dedicati.

Per ora, appuntamenti a chiamata

Al momento sono 1800 gli slot liberi per le terze dosi, in questi primi giorni, però, per gli appuntamenti sarà esclusivamente l’azienda sanitaria a chiamare al telefono gli utenti e a prenotarli direttamente all’ora che preferiscono e nel centro vaccinale a loro più comodo. Prossimamente, l’Ulss aprirà nuovi slot per raggiungere una platea totale di circa 7.500 persone che hanno diritto da oggi ad essere vaccinate per le terza volta. Nei primi due giorni di prenotazioni, fanno sapere dall’azienda, sono state chiamate circa 2700 persone per la prenotazione delle terze dosi, 943 utenti hanno risposto e, di questi, 538 hanno concordato un appuntamento per questa settimana: 37 a Chioggia, 130 a Dolo, 123 a Mirano, 188 al Palaexpo, 60 a piazzale Roma.

Contato

«Una dose, la terza, che completa e potenzia per questi pazienti vulnerabili il ciclo vaccinale pregresso, somministrando ancora il vaccino mrna. – ha commentato il direttore generale, Edgardo Contato – Siamo felici di aumentare la protezione di questi pazienti che ci stanno particolarmente a cuore contro quella che io chiamo ‘la bestia”: un virus che in queste settimane sta provando a rialzare la testa, ma fortunatamente la maggior parte delle volte in questi ultimi mesi trova uno scudo sicuro, quello del vaccino». Per quanto riguarda le prime dosi, in tre giorni dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm che impone l’obbligo del green pass per molte categorie di lavoratori, l’Ulss ha registrato un’impennata di prenotazioni, per un totale di 2.500 nuovi appuntamenti. Prima di venerdì, nelle scorse settimane si registrava invece una media di un centinaio prenotazioni al giorno.

Terza dose anche negli ospedali di Ulss 4

Anche nel territorio dell’Ulss 4 si è partiti con l’inoculazione della terza dose, a partire dagli ospedali di San Donà di Piave e Portogruaro, con pazienti in dialisi, direttamente nei reparti di trattamento. Tra oggi e domani saranno un’ottantina le persone interessate al richiamo nelle due unità di dialisi dell’azienda del Veneto Orientale. Seguiranno poi i pazienti oncologici in terapia. In questo caso le persone avranno accesso libero ai centri vaccinali aziendali in un periodo indicato dal medico ospedaliero.