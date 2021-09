Green pass:Zaia,no a test salivari solo ragioni burocratiche

“Abbiamo chiesto al Governo, come presidenti di Regione, due cose: di far durare il tampone oltre le 48 ore e fino alle 72 ore. Ci è stato risposto che, al momento, per la variante Delta non è possibile.

La richiesta di Zaia

Inoltre abbiamo chiesto una variazione del prezzo dei tamponi, perchè sia concordato”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia.

I test salivari

Neotti Silvia della Copan azienda che rifornisce tamponi salivari, Brescia 24 maggio 2021. ANSA/FILIPPO VENEZIA

Il governatore ha aggiunto di augurarsi che si “risolva la partita dei test salivari molecolari che, secondo me, resta una partita burocratica. Ricordo che i tamponi salivari molecolari sono stati validati dall’Università di Padova”.