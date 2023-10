Guardrail sotto accusa

C’è l’ipotesi di omicidio stradale plurimo nell’inchiesta aperta dalla Procura di Venezia sul disastro del bus di turisti precipitato martedì sera da un cavalcavia a Mestre, dopo aver divelto un guardrail. Le ipotesi principali sulle cause della tragedia sono una manovra azzardata o un malore dell’autista. Nessun contatto con un altro mezzo prima del tragico volo. Sono state identificate tutte le 21 vittime. Tra loro un bimbo di un anno e mezzo e una ragazzina di 11 anni.

Comune di Venezia: “Buco nel guardrail? E’ un varco di servizio”

‘Sono affermazioni inaccettabili quelle che ho letto. Il bus non è caduto perchè c’era un buco’ di un metro e mezzo nel guardrail. Quel buco è un varco di sicurezza, di servizio, previsto dal progetto originario del manufatto’. E’ la replica dell’assessore comunale ai trasporti Renato Boraso alle ricostruzioni della stampa sulle cause dell’incidente del pullman a Mestre. ‘L’autobus – prosegue Boraso – è caduto 50 metri dopo il varco, dopo aver strisciato sul guardarail, senza segno di frenata o contro-sterzata. O Vogliamo dire che senza il ‘buco’, la barriera avrebbe tenuto un mezzo in corsa, che sbanda, di 13 tonnellate?’.