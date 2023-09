H-Farm di Ca’ Tron ospita “una schiacciata alla fibrosi cistica”. Presente il presidente Zaia

“Una schiacciata alla fibrosi cistica”. Il grande evento, il primo torneo solidale Lifc (Lega italiana fibrosi cistica) che vede protagonista lo sport e la ricerca a favore della lotta contro la fibrosi cistica si terrà sabato 23 settembre dalle 15 alle 18:30 nella sede della H-Farm Campus di Ca’ Tron di Roncade. All’evento parteciperanno diverse personalità dello sport e delle istituzioni, giornata organizzata dalla Lifc Treviso e la Polisportiva Annia Sez. Volley di Quarto d’Altino. Testimonial della giornata una bambina S. che vive tra le provincie di Treviso e Venezia e che sta sperimentando una nuova cura seguita dal Dottor Mirco Ros e il suo staff medico dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso coadiuvati dal Centro Fibrosi Cistica di Verona (Polo europeo).

Zaia e Lucchetta





Alla storia di S. è stato dedicato un post su Facebook dal presidente della Regione Luca Zaia che sarà presente all’evento. Per l’occasione è arrivato un video di saluto del campione di volley Andrea Lucchetta che non potrà partecipare all’evento il quale nei mesi scorsi a Jesolo ha allenato la bambina protagonista della giornata. “Lo sport è un importante veicolo di comunicazione sociale – ha spiegato la mamma A.B. – contiamo sulla presenza massiccia di persone. Proseguiremo con tutte le nostre forze per sensibilizzare le persone e per la ricerca per migliorare la vita dei nostri bambini”.