I casi fortuiti e il malore

Tra i cosiddetti «casi fortuiti» c’è il malore del conducente, che ovviamente esclude una negligenza sua e anche del vettore. E’ ancora presto per dirlo, visto che l’autopsia è stata eseguita solo ieri pomeriggio, ma un dato di partenza è questo: se dovesse essere dimostrato che l’autista ha avuto – per fare un esempio – un infarto o un ictus, l’assicurazione del vettore potrebbe essere esonerata dal pagamento dei danni ai famigliari delle vittime e dei feriti. Anche se poi questo accertamento non è così semplice e spesso ci sono state in passato battaglie medico-legali lunghissime e durissime per dimostrare (o negare) quel «malore»: la giurisprudenza, peraltro, dice che potrebbe restare la colpa qualora il conducente si fosse messo alla guida sapendo di non stare bene.

Maxi risarcimento

Questa è la norma base, ma qui ovviamente si aprirà la battaglia tra avvocati e assicurazioni, anche perché la posta in palio è elevata: si parla di un maxi-risarcimento, che potrebbe essere nell’ordine di decine di milioni di euro. «Noi come società di trasporti ci siamo cautelati e abbiamo un massimale di 50 milioni di euro», afferma Massimo Fiorese, amministratore delegato de La Linea Spa, la società proprietaria del bus caduto dal cavalcavia mentre effettuava il servizio di navetta dal Tronchetto allo Hu camping. Ma appunto la compagnia assicuratrice potrebbe rifiutarsi di pagare le vittime. «So che è crudele, ma se dovessi seguire questo caso direi alla compagnia di non pagare», afferma un avvocato che da anni lavora in questo settore e che ovviamente preferisce non esporsi vista la delicatezza del tema. E poco conta la tesi di chi, all’opposto, di solito difende le vittime di incidenti e sostiene che pagare è doveroso, se non altro per evitare la brutta figura, anche internazionale, visto che le vittime sono tutte straniere tranne l’autista trevigiano. «Se le cifre fossero altre, si potrebbe anche fare un gesto spontaneo – spiega il legale di cui sopra – in questo caso parliamo di somme al limite del massimale, che una compagnia non prevede di dover trovarsi a pagare».

Il guard-rail

I parenti di chi è morto o è rimasto gravemente ferito si ritroveranno dunque con la beffa di non vedere nemmeno un euro? Siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma uno spiraglio potrebbe aprirsi se venisse invece riscontrata una responsabilità relativa al guardrail e a quel «buco» di un paio di metri da cui potrebbe essere caduto il mezzo. Se l’indagine penale dovesse dimostrare una responsabilità del Comune di Venezia – attuale gestore di una strada che però non ha costruito (altra variabile da considerare) in quanto le è stata affidata una quindicina da anni fa dall’Anas – potrebbe essere chiamata a pagare l’assicurazione dell’ente, che però ha un massimale per singolo sinistro di 10 milioni di euro. E dunque le somme in più dovrebbe metterle dalle proprie casse.