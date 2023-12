I funerali di Giulia Cecchettin: le lacrime, il «rumore», il discorso del padre. «Ora sei una stella»

Arriva sempre, quel momento. Giorni, settimane, trascorsi a trasfigurare Giulia, a rendere la sua assenza un simbolo, a far sì che la sua morte non diventi l’ennesimo numero, femminicidio numero 103, 104, 105, perché mica si ferma qui, continua e ancora continuerà. Ma poi, è tua figlia, è tua sorella che non ci sarà più, non tornerà a casa, non la rivedrai se non nel ricordo di ventidue anni meravigliosi e brevi, come li ha definiti ieri una delle sue amiche. Gli ottomila in Prato della Valle, i mille dentro la basilica di Santa Giustina, che custodisce anche il corpo di Elena Lucrezia Piscopia, la prima donna laureata al mondo, e l’Italia che seguiva alla televisione questo funerale, essenziale per scelta e per questo straziante, guardavano a loro. A Gino ed Elena Cecchettin, che si stringevano intorno a Davide, il piccolo di una famiglia così riconoscibile anche nei lineamenti, nella forma e nelle pieghe del viso, nelle espressioni. Ce lo siamo chiesti tutti, se sarebbe arrivato l’istante in cui realizzi la portata emotiva di questa perdita, il male che ti è stato fatto e che le hanno fatto, e ti cade addosso come una apocalisse privata. Solo tua, non degli altri.

Il momento è arrivato

Anzi, ce n’è stato più di uno. Quando Elena entra nella basilica di Padova, si stacca per la prima e unica volta dai suoi cari che seguono la bara bianca. Forse non vuol farsi vedere affranta, con il viso segnato dalle lacrime, non vuole sentirsi esposta, non ce la fa. Percorre la navata laterale accompagnata da un’amica, per raggiungere il primo banco davanti all’altare, riaccolta con un abbraccio dal suo fratello più piccolo. Quando al termine della funzione privata, all’uscita della piccola chiesa di Saonara, gli amici di Giulia liberano in cielo decine di palloncini bianchi, Gino Cecchettin li osserva volare via con una smorfia che vorrebbe essere un sorriso, e invece rivela uno stato di stanchezza fisica e morale, lo sgomento di chi sa che tra poco sarà tutto finito. E potremmo andare avanti ancora, con questi attimi di smarrimento, con questi segni di umano tormento.

La verità è un’altra

La verità è che queste due persone, questo mistero glorioso che abbiamo incontrato dentro un delitto orrendo, volevano stare nella prova, per quanto ingiusta ed enorme. Volevano decidere loro come vivere e cosa fare di un lutto così definitivo, trasformarlo in momento di riflessione collettiva, in qualcosa che sopravviva all’onda emotiva di queste settimane. Volevano che la storia della loro Giulia diventasse patrimonio di tutti. E ci sono riusciti, forse sapendo che pagheranno il loro sforzo con il dolore che prima o poi si farà sentire ancora più forte. Come dimostra il post sui social scritto da Gino, con il quale annuncia a clienti, fornitori e colleghi di prendersi una pausa dalla sua attività lavorativa per un periodo di lutto e di riflessione, «per un viaggio che sarà difficile».

L’invito del padre

Si sono cercati, durante queste ore lunghissime. Con le mani, con gli sguardi, appoggiando uno la testa sul petto dell’altro. Per darsi il coraggio di arrivare alla conclusione, per adempiere alla missione che si sono dati. «Guardate quell’uomo» dice a voce alta una signora mentre il papà di Giulia dall’altare comincia a parlare. Guardiamolo, mentre esordisce dicendo di essere stato travolto da una tempesta terribile e da una pioggia di dolore che sembra non finire mai. E intanto ci domandiamo quanta forza ci vuole. Per leggere un discorso che chiama in causa ogni pezzo della nostra società, dalla famiglia alla scuola, alla politica. Dire che il rispetto, la cura e la tenerezza dovrebbero essere alla base del nostro vivere civile. Per discutere di patriarcato in una chiesa. «Mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali». Per citare il Fabrizio De Andrè più scomodo, «Siamo tutti coinvolti». Per affermare con una poesia di Khalil Gibran che «il vero amore non è né fisico né romantico», ma è l’accettazione di «tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà», e che «la vita non è questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia».

L’esempio

Sul sagrato e oltre, tra la folla, la domanda è una sola. Come fa quest’uomo a reggere, come fa questa famiglia a mostrarsi così determinata e sobria. Ma la risposta è già nei comportamenti delle persone che assistono. Nelle parole di un’anziana signora che ha scoperto di temere per sua nipote ventenne, che comincia «a farsi domande che mai mi ero poste in vita mia». Piangono tutti, anche durante l’eucaristia, in chiesa e fuori. Piangono, e si abbracciano, anche tra sconosciuti.

Zaia c’era

Questo è il funerale che hanno voluto le tre persone che più amavano Giulia. Lo hanno pensato non solo come un tributo alla persona scomparsa, ma come un seme gettato al futuro. All’uscita del feretro, insieme agli applausi risuona forte il rumore delle chiavi e dei campanelli, il perenne motivo di allarme che deve subire una donna. Il messaggio che nei giorni scorsi aveva lanciato Elena è stato raccolto dalle sue amiche, dalle compagne di università di Giulia, da tutti. Accanto al ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, unico rappresentante del governo, il presidente del Veneto Luca Zaia, che più volte durante la cerimonia si è morso le labbra per mascherare la propria emozione, ha dimostrato di aver capito il senso più profondo di ciò che stava accadendo davanti ai suoi occhi. «Quel discorso del padre andrebbe fatto leggere in tutte le scuole» ha detto. Qualcuno ha storto il naso alle parole del vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, che ha concluso una omelia solo in apparenza pacata, nella quale ha comunque chiesto «la pace tra i generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna», rivolgendo un pensiero anche a Filippo Turetta e alla sua famiglia. Per i quali ha invocato «la pace nel cuore». Ma è difficile pensare che i Cecchettin non abbiano approvato quel passaggio. Non è ancora tempo per il rancore, se mai ce ne sarà.

Il saluto del papà

Nel giorno più difficile, padre e figlia si sono scambiati i ruoli, quasi a mostrare di essere una cosa sola. Gino Cecchettin ha parlato per otto minuti, facendo politica nel senso più alto del termine, dando ancora più forma alla rabbia di Elena, visibilmente provata, che invece nell’intimità della chiesa di Saonara ha mostrato una dolcezza che chissà perché non le era stata finora riconosciuta, come se la grinta e la voglia di denuncia non potessero essere abbinate a un sentimento. Trattiene a fatica le lacrime, mentre ricorda Giulia, «sorellina e sorella maggiore», che non buttava via niente e collezionava scatole di latta per riempirle di altre scatole, affibbiava nomi stranissimi ai suoi peluche, faceva lunghe passeggiate e sempre dimenticava le chiavi. È un ritratto colmo di dolcezza e di rimpianto, è il ricordo più intenso di una promessa di vita spezzata. Lungo la strada per il cimitero, si scoprono zie suore, un nonno infermo che avanza lentamente con le stampelle per gettare un mucchietto di terra sulla bara della nipote. «Abbracciami mentre stai andando via, farò il possibile per ricordarti» è il coro diffuso dagli altoparlanti. Abbiamo trascorso quasi un mese osservando una famiglia di cui in fondo sappiamo così poco, ma con la quale sentiamo di avere un debito. «Adesso Giulia non c’è più» mormora una sua amica di infanzia che da lontano assiste alla sepoltura. Noi almeno abbiamo Elena e Gino Cecchettin, il loro esempio. C erchiamo di meritarceli, e di non tradirli. A partire da oggi.