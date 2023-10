I giovani commercialisti di Rovigo, a Genova per la sostenibilità delle imprese

Nel suggestivo scenario dei Magazzini del Cotone di Genova, l’Unione Giovani Commercialisti di Rovigo nei giorni del 28 e 29 Settembre ha partecipato al Convegno Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti. L’atmosfera intrisa di storia e innovazione ha fornito il contesto ideale per un congresso straordinario, che ha non solo affrontato il tema fondamentale della sostenibilità, ma ha anche offerto una opportunità per i Commercialisti per esplorare le sfide e le opportunità più ampie che la professione e le imprese affronteranno nei prossimi anni. Il tema principale dell’evento, “I Giovani Commercialisti Futuri Protagonisti della Sostenibilità,” ha generato discussioni approfondite sulla sostenibilità e sui pilastri ESG e l’evento è stato arricchito da diverse tavole rotonde di discussione. Queste sessioni hanno spaziato su una varietà di temi che abbracciavano l’intera professione dei commercialisti. Dai cambiamenti normativi alle nuove frontiere della tecnologia, dalle sfide etiche ai trend globali del mercato, le tavole rotonde hanno fornito una occasione di approfondimento e riflessione. Nel cuore dei Magazzini del Cotone, i partecipanti hanno esplorato come affrontare le sfide emergenti della professione. Durante le varie tavole rotonde è stato esaminato il ruolo in evoluzione dei commercialisti nel contesto di un mondo sempre più digitalizzato. I partecipanti hanno condiviso esperienze e best practice sull’adozione di tecnologie innovative per migliorare l’efficienza operativa e offrire servizi più sofisticati ai clienti esaminando scenari reali e discutendo su quelle che possono essere le migliori strategie per navigare in questi territori complessi.

Gli spunti

L’evento ha anche offerto spunti per esplorare l’interconnessione tra la sostenibilità e le pratiche commerciali quotidiane. Attraverso le varie tavole rotonde è stato esaminato come le aziende possono integrare la sostenibilità nella loro strategia aziendale, non solo come un obbligo etico, ma come un driver fondamentale per l’innovazione e la crescita. I partecipanti hanno discusso delle sfide e delle opportunità legate all’implementazione di pratiche sostenibili, esplorando casi studio che hanno dimostrato il valore economico derivante da un impegno autentico verso la sostenibilità. In conclusione, l’evento di Genova oltre a fornire una prospettiva illuminante sulla sostenibilità, ha dimostrato l’importanza di una formazione continua e del dialogo aperto sulla professione. Queste discussioni hanno rappresentato il fondamento su cui costruire un futuro più forte e sostenibile per l’intera comunità dei commercialisti. Con un impegno rinnovato e una visione chiara, i Giovani Commercialisti di Rovigo stanno guidando la professione verso orizzonti sempre più ampi, in cui la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma una realtà tangibile e concreta. Il Convegno ha rappresentato anche diversi momenti di convivialità tra cui la prima serata in cui si è cenato presso l’Acquario di Genova ed infine la cena di Gala presso i Magazzini del Cotone dove si sono potute apprezzare anche le specialità tipiche culinarie Genovesi. Presenti per l’Unione Giovani Commercialisti di Rovigo, La Presidente Rita Belluco, il Segretario Maddalena Buora, Il Tesoriere Stefano Paesante, ed i consiglieri Daniela Fabbian, Paolo Lazzarin, Giulio Boggian ed i soci Andrea Gasparetto e Marta Pozzati.