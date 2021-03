I prefetti veneti temono le gite fuori porta

Le previsioni per il primo fine settimana in zona rossa, seppur ancora poco attendibili, indicano un sabato variabile e una domenica con sole e qualche nuvola. Tanto basta per allarmare prefetti e questori che temono il dilagare delle gite fuori porta, complici anche le temperature che ormai si stanno alzando.

Il divieto

Ovviamente sono vietate è inutile dirlo. Ma fatta la legge trovato l’inganno è un proverbio che molti cercheranno di tradurre in realtà, sfruttando, o meglio barando, su qualche apertura concessa dalla normativa. Sono annunciati controlli anche se, come si è visto in questi primi giorni rossi, almeno in Veneto non si vede uno stato di polizia tipico del primo lockdown. Molto viene lasciato al buon senso delle persone che però non tutti hanno.

La regola generale, per la zona rossa, è che non si può andare in giro se non per comprovate ragioni di lavoro, salute o altre necessità. Ma vediamo di riassumere quali sono gli spostamenti consentiti e quali vietati.

Gli spostamenti

Ci si può muovere solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) o per fare rientro rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non vale più la deroga di Natale che consentiva un solo spostamento una sola volta al giorno in massimo due persone, eventualmente accompagnati da minori o da disabili, verso un’altra abitazione.

L’eccezione pasquale

Tranne che nei giorni di Pasqua quando invece varrà la deroga. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Attenzione a dichiarare il falso

Cosa rischio se firmo una autocertificazione falsa per andare al mare o in montagna? È un reato e si rischiano conseguenze penali a dichiarare informazioni false nel modulo di autocertificazione da consegnare a Polizia e Carabinieri.

Nel peggiore dei casi c’è il carcere fino a 6 anni. Le conseguenze sono ben più gravi della semplice multa, dato che si tratta di un reato vero e proprio, dal quale può derivare la denuncia per falso in attestazione e la condanna da 1 a 6 anni in carcere, in base alla gravità del fatto commesso.

In genere il controllo sulla veridicità delle informazioni rese non avviene al momento, ma dopo qualche giorno o settimana, a meno che non ci siano sospetti evidenti che la persona fermata abbia violato il coprifuoco o il divieto di spostamento senza motivo. La verifica delle informazioni può avvenire chiamando il datore di lavoro, le strutture sanitarie o incrociando gli indirizzi di provenienza e destinazione scritti sul modulo.

Feste e ritrovi

Feste e ritrovi nelle case private preoccupano non poco le forze dell’ordine. I principali indiziati sono i ragazzi ma non solo. Ritrovarsi in casa tra non conviventi è vietato e si rischia la multa. Bisogna stare attenti alle forze dell’ordine ma soprattutto alle chiamate, anonime, dei vicini di casa al 113. Si è visto che i primi investigatori sono i vicini che non sopportano l’idea che si faccia baldoria in spregio alle regole.