Il balzo della Turchia e il +304% del Qatar, quelle rotte sospettate degli aiuti a Mosca

Il mercato estero del Veneto è cresciuto dal 2020 ad oggi, fattura miliardi, trova nuovi partner, «sopperisce» al rallentamento delle esportazioni verso la Russia e alle fatiche dell’Ucraina con altri Paesi che gravitano sull’orbita del Nordest produttivo d’Italia. Dopo l’exploit dell’anno scorso degli stati arabi, continua a macinare centinaia di milioni di euro in export la Turchia, crescono ancora Emirati e Qatar. Partner nuovi, a tutti gli effetti. Paesi con mercati in crescita, ma anche governi dei quali si conosce la linea più morbida nei confronti del presidente russo, fresco di conferma al Cremlino, Vladimir Putin.

I sospetti

Ma perché tutto d’un tratto triplicano le vendite in Qatar? E quell’impennata verso la penisola anatolica? Guardando i numeri, qualcuno potrebbe avere il sospetto che il mercato del lusso e dei prodotti embargati, alla fine, possa prendere un «giro largo» e arrivare comunque in Russia attraverso altre vie commerciali. Con la Turchia che, osservando il valore economico del commercio con l’Italia, sembra volersi ricavare il ruolo di nuovo «hub» anti-sanzioni, consentendo di triangolare gli scambi. Ma anche con il Qatar che registra la percentuale di crescita maggiore: dalla 58esima posizione come partner commerciale del Veneto nel 2021 arriva nel 2023 alla 39esima posizione, da 95 a 302 milioni di export (riducendo di poco quell’incredibilmente alto +304% dei primi 9 mesi del 2022 che erano stati un vero record). I sospetti sono legittimi, dopotutto già l’anno scorso i dati avevano fatto sorgere ipotesi di triangolazioni sulle esportazioni. Secondo gli interpreti delle imprese venete, però, non basta questo .«Ci si chiede, siamo stati così bravi, è un materiale che termina il suo percorso lì? – commenta il presidente di Unioncamere Mario Pozza -. Indubbiamente, se un Paese che non è toccato dalle sanzioni fa degli ordini, non c’è motivo di fermarli». Bisogna però ricordare anche altri fattori, nell’analisi: «La Turchia ha un’economia manifatturiera importante – continua Pozza -. Poi dove il prodotto viene consumato, se in una fabbrica turca oppure no, non lo possiamo sapere. E i Paesi arabi sono diventati una piattaforma: chi compra prodotti italiani per poi rivenderli ha bisogno della logistica, e gli stati del Golfo hanno queste infrastrutture».

Le merci “proibite”

I partner maggiori del Veneto mantengono la posizione. Se il mercato estero che cresce di più su base annua è quello francese (+410 milioni di euro fino al 30 settembre) per un totale di 6,8 miliardi, il mercato preferito è quello tedesco: 8,5 miliardi di euro in export, ma con una crescita più lenta (+99 milioni). Al terzo posto si collocano gli Stati Uniti con 5,5 miliardi (ma un calo di 224) e al quarto la Spagna con 2,9 miliardi di export (+48 milioni). Ma qui sorprese non ce ne sono, e così l’occhio cade sui mercati nuovi. Il vero boom è quello di Turchia (+325 milioni) che dopo il 33% in più del 2022 accende un altro +35% di export dal Veneto. Sale dal 16esimo al 12esimo posto nella classifica dei Paesi di destinazione per valore dai 684 milioni nei primi 9 mesi del 2021 al miliardo e 239 milioni del 2023. Il Paese guidato da Recep Tayyip Erdogan per la Russia è un porto sicuro. «La Turchia è sempre stata un mercato oscillante, con livelli buoni e meno buoni – rileva Enrico Carraro, presidente degli industriali -. Gli stati satellite, vicino alla Russia, effettivamente registrano numeri diversi, ma non c’è evidenza del tipo di prodotto esportato. Le nostre agenzie di governo hanno tutti gli strumenti per capire e verificare se qualcuno fa transitare beni e merci “proibiti” in quei territori».

Made in Italy

I dati sull’export sono del Centro Studi di Unioncamere Veneto elaborando i dati Istat aggiornati a settembre 2023: Nella classifica seguono Algeria (+117 milioni), Messico (+104 milioni) e Croazia (+103 milioni). anche la Serbia registra un aumento (+10% e 36 milioni di aumento fra 2022 e 2023). «Il Veneto ha subito la crisi dei mercati russo e ucraino, come tutto il Paese e forse di più, perché con i Paesi dell’est c’è sempre stato un intenso scambio commerciale – rileva ancora Pozza -. Il recupero della perdita dell’export significa che sono tornati sul mercato prodotti non toccati dalle sanzioni. Ai russi il Made in Italy piace, e l’attenzione è rimasta anche se è uno dei settori che sono stati più colpiti». La Russia per il Veneto è un mercato giovane, con potenzialità: «Stava iniziando ed è stato fermato. Ma è nella mentalità stessa degli imprenditori trovare nuove strade, cogliere opportunità dove ancora non se ne sono viste. Così hanno fatto le nostre imprese. Per recuperare le perdite ci vorrà tempo, ma l’auspicio di tutti è che le sanzioni non siano eterne». Un esempio di cosa ci perde il Veneto? «Ho visita una fabbrica di caldaie poco tempo fa – chiude il presidente di Unioncamere -. I prodotti sono fermi in magazzino, non possono essere venduti perché per costruirle sono stati usati degli elementi meccanici che potrebbero essere sviluppati nella logistica o negli armamenti. Ma rimane bloccata la caldaia».