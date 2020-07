Il Candidato Lorenzoni: Crisanti commissario

Il candidato presidente del centrosinistra in Veneto, Arturo Lorenzoni, chiede alla Regione di nominare il prof. Andrea Crisanti, commissario all’emergenza per il Coronavirus.

Il candidato sfida Zaia

“Ogni giorno il presidente Zaia – afferma – ci dice la sua sul virus forte degli studi in veterinaria e, giorno dopo giorno, senza alcuna possibilità di contraddittorio dice a noi veneti come ci dovremmo sentire. Bene: io da cittadino veneto, prima ancora che da candidato, non mi sento al sicuro”.

La dichiarazione

“In questa bulimia mediatica e di annunci – continua il candidato presidente – è stato anche dichiarato che entro metà luglio ci sarebbero state le nuove schede sanitarie attraverso le quali i veneti, i medici e gli operatori della sanità avrebbero dovuto ottenere reali prospettive rispetto alla possibile necessità di gestione di una nuova ondata. Anche questo è rimasto lettera morta”.

Il candidato e la comunicazione di Zaia

Passando in rassegna poi le dichiarazioni e gli annunci susseguitisi in queste settimane, Lorenzoni dice di ritenere che “una comunicazione che esaspera i toni stia facendo più male che bene ai cittadini e all’economia del nostro territorio: ogni dichiarazione, che smentisce quella del giorno precedente, produce incertezza e instabilità.

Candidato pro Crisanti

Dobbiamo avere la coerenza di affidarci alle competenze scientifiche sempre. Serve una conduzione chiara, competente e sobria ed è proprio per questo che chiedo alla Regione di nominare il professor Andrea Crisanti commissario all’emergenza Covid”.