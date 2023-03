Il caso in consiglio regionale, Cecchetto accusa Formaggio: «Mi ha molestata»

Molestie a margine del consiglio regionale? La denuncia è di Milena Cecchetto, consigliera della Lega e già sindaco di Montecchio Maggiore. Secondo quanto è emerso Cecchetto avrebbe subito un palpeggiamento da Joe Formaggio, ex primo cittadino di Albettone. L’episodio sarebbe avvenuto davanti a testimoni: «Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio, ma questa volta si è passato il limite» ha dichiarato Cecchetto.

La denuncia di Milena Cecchetto

«Nella mia vita, politica e personale – ha spiegato la consigliera leghista – sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere: essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità: oggi sono sconcertata perché quel limite il collega con me lo ha superato».

Joe Formaggio: «Respingo ogni accusa»

L’esponente di Fdi è noto per esternazioni e atteggiamenti provocatori, come una recente visita a una fiera di armi dove si è fatto ritrarre mentre imbraccia un mitra. Ma nell’occasione, da parte sua, Joe Formaggiosi difende con forza: «Non ho palpeggiato nessuno, ma stiamo scherzando? C’è chi si inventa le cose. Lei era seduta sul bordo di un divano, io l’ho spinta e lei si è seduta, si è messa a ridere». «Poi sono andato via, un bacio sulla guancia, come sempre -. conclude Formaggio -. Manate sul sedere? Falso». «Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato e respingo categoricamente ogni accusa di molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare al più presto l’amica Cecchetto in modo da sgonfiare

definitivamente questa assurda vicenda», ha poi aggiunto in un secondo momento Formaggio. «Voglio ricordare – conclude l’esponente di FdI – che collaboriamo assieme da più di 14 anni facendo politica, prima da sindaci e ora da Consiglieri regionali, sempre con il massimo rispetto e la stima reciproca. Sono sicuro che questa incomprensione non andrà ad intaccare il nostro rapporto di collaborazione e fraterna amicizia».

Il Consiglio regionale esaminerà la vicenda

«Come Presidente del Consiglio regionale del Veneto, rifacendomi alle previsioni del Regolamento del Consiglio regionale, ho convocato l’Ufficio di presidenza che esaminerà la vicenda». Così Roberto Ciambetti ha commentato l’episodio. «Al di là di ogni altra considerazione – sottolinea Ciambetti in una nota – resta il grave fatto di una consigliera regionale che si è sentita offesa e molestata, vittima, al pari di troppe donne, di comportamenti inammissibili che violano ogni norma etica, le regole della civile convivenza e del reciproco rispetto che sono alla base della nostra comunità. A titolo personale, esprimo la mia vicinanza e solidarietà alla collega Milena Cecchetto e a tutte le donne vittime di una perversa cultura anacronistica, che può esprimersi anche in atteggiamenti o attenzioni non richieste, solo in apparenza innocue, ma purtroppo ugualmente violente per chi le subisce», conclude.

Le opposizioni: «Verifiche e sanzioni»

«Esprimiamo totale vicinanza e solidarietà alla collega Milena Cecchetto, vittima di un episodio che, secondo quanto ricostruito dalla stampa, è di gravità assoluta. E condanniamo con fermezza il comportamento del consigliere Formaggio, che appare autore di molestie gravi nei confronti della collega». Lo affermano le consigliere regionali delle opposizioni, Vanessa Camani, Anna Maria Bigon, Francesca Zottis, assieme a Cristina Guarda, Elena Ostanel, Erika Baldin, e ai colleghi Giacomo Possamai, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Arturo Lorenzoni. «I fatti – prosegue la nota congiunta – sembrano dimostrare quanto purtroppo ci sia ancora da fare per vincere la battaglia culturale per il rispetto delle donne e il contrasto alle discriminazioni, a cui ci richiama la Giornata Internazionale dei diritti delle donne. Con l’aggravante che sembrano essere stati commessi da un rappresentante istituzionale, proprio all’interno di Palazzo Ferro-Fini. Siamo convinti che quanto avvenuto non debba essere né sottovalutato né minimizzato. I fatti si configurano come gravemente lesivi: chiaramente e in primo luogo nei confronti di Milena Cecchetto. Ma, in parallelo, vanno anche a danno della credibilità e della dignità del Consiglio regionale del Veneto. Ci attendiamo le dovute verifiche e le eventuali, conseguenti azioni sanzionatorie», conclude il testo.