Il contagio galoppa: in Veneto 888 nuovi casi di Covid. In isolamento oltre 13 mila persone

Continuano a crescere i contagi in Veneto con numeri che sono raddoppiati nel giro di cinque giorni. Sono infatti 888 i nuovi positivi al Covid 19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. A dirlo sono i dati del report quotidiano della Regione Veneto.

Numeri raddoppiati

Superata la soglia dei 13mila isolamenti (13.303 per la precisione). Anche in questo caso il numero è più che raddoppiato rispetto ai cinquemila casi della prima decade di luglio.

Le vaccinazioni servono

Grazie alle vaccinazioni finora eseguite sono minori le complicanze e le ospedalizzazioni. È infatti in leggero calo il totale dei ricoveri (due in meno nelle aree non critiche e uno in meno in terapia intensiva), un decesso registrato per un totale di 11.645 morti.