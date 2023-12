Il fine vita in Veneto, Zaia e la battaglia di Stefano

Stefano Gheller ha 50 anni. Da quando ne ha 15 vive su una sedia a rotelle a causa di una gravissima e non curabile distrofia muscolare facio-scapolo-omerale, una malattia degenerativa progressiva ereditata alla nascita dalla madre (morta nel 2020, dopo più di venti anni trascorsi immobile a letto), e anche sua sorella è nelle stesse condizioni. Gheller abita a Cassola, in provincia di Vicenza

L’incontro con Zaia

E’ l’unico cittadino del Veneto ancora in vita ad avere ottenuto l’autorizzazione dalla sua Unità socio-sanitaria ad accedere al suicidio assistito. Che per il momento ha deciso di rimandare. Ma intanto, come racconta Marco Bonet, la sua vicenda sta creando un caso politico all’interno della maggioranza di centrodestra, guidata dal presidente leghista Luca Zaia.