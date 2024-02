Il funerale di Stefano Gheller, capofila della legge sul fine vita in Veneto. Zaia: «Dipinto come icona di morte, amava la vita»

È stata la chiesa di San Giuseppe, a Cassola, nel Vicentino, ad ospitare oggi l’ultimo saluto a Stefano Gheller, il 51enne affetto da una grave forma di distrofia muscolare che negli ultimi anni era diventato il simbolo della battaglia per la lotta al suicidio medicalmente assistito e che si è spento all’ospedale San Bassiano lo scorso 22 febbraio, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Il feretro, al suo arrivo sul sagrato, è stato accolto dalle note di «Rain», brano di Madonna, la sua cantante preferita, mentre ad officiare la cerimonia è stato il vescovo emerito di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol, che in più occasioni aveva avuto di incontrare Stefano Gheller e si confrontarsi con lui sul senso della vita.

Il vescovo emerito

«Stefano amava la vita, era circondato da tanti amici, con i quali amava trascorrere del tempo all’aria aperta, e anche attraverso il computer, riusciva a dialogare con tante persone, confidare i suoi progetti, i suoi sogni e anche le sue delusioni», ha detto Pizziol nella sua omelia. «La sua casa – ha proseguito il vescovo – era diventata un luogo di incontri, di riflessioni e di confronto: in questi anni Stefano, con i suoi interventi, ci ha sollecitati a riflettere sul senso della vita, della sofferenza, della morte».

La sorella e il governatore

In prima fila, a pochi passi dalla bara, la sorella Cristina, affetta dalla stessa patologia degenerativa: «Ciao amore mio – sono state le sue parole – non potrei chiamarti in nessun altro modo – te ne sei andato via così, lasciandomi qui da sola: come farò io adesso senza di te ad affrontare questa bestia di malattia che ci legava? Mi dicevi sempre “devi lottare e farti sentire, smuovendo il mondo e gli aiuti che si spettano”. Ti prometto che cercherò di lottare sempre per vivere una vita dignitosa e libera come volevi tu». Tra le persone che hanno voluto rendere omaggio al 51enne cassolese anche il governatore del Veneto, Luca Zaia: «A me spiace che qualcuno lo abbia voluto dipingere come un’icona della morte. Stefano amava la vita e nonostante fosse prigioniero del suo corpo si è battuto per la libertà, come nemmeno noi, che siamo più liberi fisicamente, riusciamo a fare».

L’associazione Coscioni

Numerosi sono arrivati anche gli esponenti dell’associazione Luca Coscioni, da sempre al fianco di Stefano Gheller (proprio con il loro aiuto aveva attivato le procedure per il riconoscimento del suicidio assistito). Direttamente da Roma è arrivato anche Marco Cappato, il tesoriere dell’associazione che ha definito Stefano «pieno di vita e di coraggio. La sua battaglia – ha evidenziato – non è stata solo la battaglia per la libertà di scegliere il proprio fine vita: Gheller è stato un leader per i diritti di tutte le persone con disabilità, per l’accessibilità delle spiagge, era in prima fila al gay pride. Era un uomo che credeva nella libertà a 360 gradi e per essa si è speso con tutte le sue forze».