Il futuro di Luca Zaia, il pressing di Salvini e il gelo del governatore sulla candidatura in Europa

Il destino del presidente è uno di quegli argomenti di cui tutti discutono, sia a voce alta che nelle stanze dei partiti; molto meno il diretto interessato. Luca Zaia mantiene un basso profilo, svicola quando si parla di incarichi lontani da Venezia, scuote la testa all’idea di lasciare il Veneto, assicura impegno amministrativo, ribadisce la linea a favore del terzo mandato per i governatori per tutte le motivazioni che va ripetendo da settimane. Di Europa, soprattutto, non ha mai fatto cenno (commentando, su richiesta, con un serafico «I don’t know»). Ma è sempre lui al centro delle conversazioni. Ne parla il suo segretario Matteo Salvini che a sorpresa l’ha lanciato per un ruolo a Bruxelles (da parlamentare o da commissario? Grossa differenza), ne parlano i Fratelli d’Italia che ambiscono a raccoglierne l’eredità alla guida della Regione, ne parlano i leghisti che si chiedono come potrà essere il Veneto e come potrà essere la Lega senza Luca Zaia a Palazzo Ferro Fini.

L’uscita di Salvini su Bruxelles

Quando Salvini, dal vertice sulle infrastrutture venerdì a Padova, ha proposto Zaia come volto per l’Europa, «sarebbe un ottimo difensore del Veneto», ipotizzandone la candidatura, il governatore pare non averla presa affatto bene. Lo dice chi l’ha visto nei frangenti immediatamente successivi: il pressing di Salvini non fa che aumentare una distanza della quale nessuno fa più mistero. La strada di Bruxelles per il governatore sembra impraticabile. Quella di Salvini è stata un’uscita non condivisa e non preannunciata e il governatore dimostra una certa freddezza sul tema. Lasciare il Veneto prima di aver completato il mandato? Non è questa l’intenzione. Se ancora il no non è stato pronunciato è perché i tempi sono ancora lunghi. Ma l’ipotesi di fare capolista nel Nordest, alla pari del generale Vannacci (in altre circoscrizioni) che con Zaia c’azzecca come i cavoli a merenda, non sembra d’uopo. Salvini aveva preso la palla al balzo approfittando del secondo, nettissimo no arrivato da Roma al terzo mandato nei giorni scorsi, ma la porta non è ancora aperta.

L’evento di destra per il 25 aprile

Se non bastasse, Zaia (come gli altri governatori) non sarà presente al prossimo incontro convocato dal segretario a Roma con gli alleati della destra europea, sabato 23 marzo; invece a dicembre, a Firenze, i presidenti c’erano. Il vicepremier ha giocato un’altra carta, sabato, annunciando un grande evento di piazza il 25 aprile. Una data importante da queste parti perché oltre a essere la Festa della Liberazione è anche San Marco. Salvini propone una giornata «con i giovani per la libertà», dicendo di volerlo fare proprio in Veneto, «nella terra del Leone», e Venezia sembra la candidata ideale. Ma è anche un evento in contrapposizione alla Liberazione dal nazifascismo, contribuendo a collocare la Lega nella fascia più a destra dell’arco politico. E nella Liga è un altro elemento di diffidenza.

Le assenze al voto sui mandati

Da sabato però, nelle chat, tiene banco un altro argomento: la conta degli assenti al voto sull’emendamento in Senato per portare da due a tre i mandati dei presidenti di Regione, andato in scena mercoledì pomeriggio. Lo scrutinio è stato impietoso sulla battaglia leghista: 142 presenti su 200 senatori, 112 contrari, 26 favorevoli, 3 astenuti. Un muro di no. Ma i senatori leghisti sono 29 e quindi, dallo stesso partito che ha lanciato la sfida (dopo la bocciatura già registrata in Commissione) i voti sono mancati. Proprio sul provvedimento più sensibile del momento, in un momento in cui era importante dare un segnale di unità e priorità. Non hanno votato Salvini, il ministro Roberto Calderoli e due veneti, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e la senatrice Erika Stefani. Qualcuno ci ha tenuto a sottolineare le assenze, che sono però presto spiegate: Salvini era al question time alla Camera e poi a una conferenza con la Lega del Lazio, Calderoli era in Commissione alla Camera per l’Autonomia, Ostellari era impegnato in un vertice sulle carceri (e non era nemmeno a Padova venerdì con il segretario).

Ostellari: «Via i mandati a tutti i livelli»

Nessuna assenza strategica, anzi. «Ringrazio dell’occasione per poter ribadire quanto ho sempre detto e sempre creduto: il limite ai mandati delle cariche istituzionali andrebbe abolito a tutti i livelli – afferma Ostellari -. È una questione di democrazia. I cittadini devono poter scegliere fra i vari candidati anche chi li ha già rappresentati, magari con eccellenti risultati. Vale per i Comuni, vale per le Regioni, e credo debba valere anche per le Province. Per questioni evidenti ministri e sottosegretari svolgono, proprio in virtù del loro incarico, una serie di attività che impedisce loro di essere sempre presenti in aula. Ciò è accaduto, accade e accadrà, persino quando i provvedimenti da votare sono sottoposti alla fiducia».

Il risultato e il messaggio

Stefani, firmataria dell’emendamento assieme ai colleghi Tosato e Bizzotto, è assente giustificata, per motivi personali non è mai stata a Roma questa settimana: «Era il mio emendamento, ci tenevo ad essere presente ma non è stato possibile». Non sarebbe cambiato molto nell’esito della votazione se fossero stati presenti, il gap era incolmabile: chi lo fa notare non pensa al risultato ma al messaggio. Salvini, dal canto suo, sembra aver già girato pagina. Sul terzo mandato non spreca più parole. Si pensa alle Europee, adesso. Decisamente più urgenti per delineare il futuro.