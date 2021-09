Il “guru” di Salvini indagato per droga, nel Carroccio veneto cresce la rabbia

«È un momento senza precedenti, non ne ricordo di simili: stiamo parlando di un braccio destro del leader indagato per un storia di droga, e di uno dei big del partito che si schiera con candidati di altri partiti alle amministrative. Non voglio pensare al rischio di scissioni, ma certo la Lega è sotto attacco». Parola dell’eurodeputato Toni Da Re, già segretario nathional della Liga.

Il commento di Marcato

Roberto Marcato, ariete padovano, assessore delle giunta Zaia, è meno agitato: «Le divisioni sono tutte nei desiderata dei nostri avversari: ce ne sono state tante, tosiani e antitosiani, gobbiani e no, veneti e lumbard. ..», dice, «Io non vedo capicorrente, né filiere. In Lega non ci sono correnti, dovessero nascere sarei il primo ad andarmene, non sarebbe più il movimento in cui credo, ma una riedizione della Dc o del Psi, o del Pd. Certo serve un congresso, per dare parola ai militanti e ricostruire la struttura».

La crisi

Alfa e omega di una crisi di identità. La Lega del Veneto fa i conti con il caso Morisi e il caso Giorgetti. Un uno-due a livelli diversi: il primo colpisce al plesso solare la base e l’anima del movimento; il secondo (peraltro il ministro dell’Industria era in tour elettorale proprio in Veneto), con il clamoroso endorsement pro Sala e Calenda a Milano e Roma, assesta una picconata all’unità del partito – in altri tempi sarebbe stato avviato l’iter per l’espulsione, ma adesso è un’altra Lega – scava il fossato con il leader Salvini, ribadendo una differenza di sensibilità e stili, per tacere di grammatiche politiche non certo omologhe. E prima di Morisi e Giorgetti ci sono stati i vaccini, e prima ancora i “no euro” a sparigliare, aprire varchi e scavare distanze anche abissali nel partito.

Il caso Morisi

Qualcuno sfoglia la margherita. Salomonico il parlamentare veneto di lungo corso: «Fanno male entrambi, ma forse tutto serve e torneremo con i piedi per terra». Marcato non cela i suo dubbi: «La tempistica del caso Morisi è francamente sospetta, cosa cambiava per le indagini rendere pubblica l’inchiesta dopo le urne? A pensar male, diceva qualcuno. Le capacità di Morisi sono straordinarie, sul piano umano gli auguro di risolvere presto questa vicenda, e lo dico serenamente perché non ho mai utilizzato per nessuno, men che meno gli avversari, le disavventure personali a fini politici, nemmeno quelle con risvolti penali».

Come la vedono da Treviso

Gianangelo Bof, commissario provinciale di Treviso, li pesa e li distingue: «Sul caso Morisi vedo un piano umano e un piano politico, e su quest’ultimo la vicenda è intollerabile. Mediaticamente sovrasta le parole di Giorgetti, che per il partito sono più “esplosive”: premesso che non vedo né correnti, né rischi di scissioni, è sotto gli occhi di tutti come un mondo moderato che non si sente più rappresentato guardi oggi con estrema attenzione alla nostra giovane classe dirigente, da Giorgetti a Zaia e Fedriga. Se ne tenga conto».

Ancora Marcato

Marcato non vede fossati tra Salvini e Giorgetti: «Fanno lavori diversi, Giorgetti può permettersi analisi anche crude, Salvini è il segretario politico, ha un mandato, deve trovare soluzioni efficienti ed efficaci per il movimento, tutto rientra per me in una sana dinamica interna, magari vivace. Su immigrati e sicurezza io e Zaia non parliamo lo stesso linguaggio, non per questo siamo di correnti diverse, scherziamo?». Chi gira per circoli e osterie giura che lo sconcerto, nel popolo che fu lighista, è diffuso e palpabile. E che sempre più tornano tentazioni bavaresi, di ritorno alla Liga veneta. «È nel nostro Dna, ma questo fa parte di un mondo ideale, come quando vorresti un pianeta senza smog e povertà; nella quotidianità bisogna trovare mediazioni», ammonisce Marcato, «Fondamentale è non perdere l’anima, la nostra forza, la nostra storia, le componenti che ci hanno dato il consenso. Oggi siamo al governo con forze con cui non ci metteremmo mai, ma potevamo lasciare a Pd e 5 stelle la gestione del Pnrr e la crescita del nostro Paese? E i nostri governatori hanno gestito la pandemia, una situazione eccezionale».

Pettenà

Sarà. Ma poi Fulvio Pettenà, Zaia boy della primissima ora, da tempo voce dello scontento per quello che succede al vertice, sbotta: «Morisi? Il partito si costituisca parte civile e gli chieda i danni, sindaci e militanti dei gazebo, da oggi saranno presi in giro h24 con battute, risate, oggetto di scherno. Ma chi fa arrivare a quei livelli persone così? Una volta non si era laureati e professori, ma onesti e seri sempre. Oggi non siamo più diversi dagli altri. È tempo di i congressi». La sensazione è che tutti attendano le urne, dal Veneto a Roma. Hai voglia a contestualizzare le amministrative: la faglia si muove, c’è aria di resa dei conti, in un autunno caldo.