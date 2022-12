Il maltempo non frena la “voglia” di fiera. Numerosi i visitatori e gli operatori alla 1362° edizione della fiera agricola di Santa Lucia di Piave. Il presidente Alberto Nadal: “un indotto di 10 milioni sul territorio”

Nemmeno la pioggia battente ed il maltempo hanno fermato i numerosissimi visitatori ed operatori che oggi hanno visitato i padiglioni della Ex Filanda e il “Campo Fiera” in occasione della 1362^ edizione della Fiera Internazionale dell’agricoltura di Santa Lucia di Piave. A fare gli onori di casa Alberto Nadal, amministratore unico dell’Azienda speciale Fiere di Santa Lucia, la giornata è iniziata con gli esponenti delle Istituzioni e delle associazioni di categoria in visita a palazzo Ancilotto.

Nadal

Causa pioggia i lavori sono proseguiti in sala convegni ai padiglioni ex filanda. “Una Fiera un po’ bagnata speriamo sia anche fortunata – ha esordito il presidente Alberto Nadal – siamo felici di questo successo confermato dai numeri. Già nella giornata di sabato abbiamo registrato un incremento del 30 per cento di visitatori rispetto alla precedente edizione. Oltre 300 espositori, una ventina dei quali provenienti da Austria, Croazia e Slovenia. Questa nostra realtà ha un indotto nel territorio di circa dieci milioni. Qui si incontrano la qualità e l’entusiasmo dell’imprenditoria agricola che da anni è uno dei settori trainanti dell’economia nazionale”.

Zaia

Presente anche il presidente della Regione Luca Zaia che ha avuto parole di elogio per la manifestazione che richiama il mondo agricolo. “Abbiamo 55 denominazioni, una bottiglia su tre di bollicine appartiene a questo territorio, noi sappiamo fare qualità. Un grazie ed un applauso al presidente Nadal, alle associazioni locali, alle Pro Loco e ai volontari che portano avanti eventi importanti come questa fiera una eccellenza del nostro territorio. Una Fiera che si pone oggi di poco al di sotto delle altre grandi Fiere e alla quale bisogna guardare e assieme programmare per il futuro, accendendo una “luce””. Presenti anche il vice sindaco di Santa Lucia di P. Massimiliano Di Fabio e l’assessore alle Fiere Claudia Basei che hanno commentato l’appuntamento di oggi “come il cuore pulsante di un territorio che lavora , propone e porta benefici all’economia”. Luca De Carlo presidente della Commissione Agricoltura in Senato ha commentato: “L’attuale esecutivo sta portando avanti con concretezza una difesa strenua dei nostri prodotti per affrontare i problemi prima che diventino insormontabili. L’agricoltura è l’identità del territorio e non è un caso se in Europa ci “copiano” ed inoltre “discriminano” i nostri prodotti. Noi continueremo a tutelare la nostra qualità e i nostri imprenditori”. Stefano Marcon presidente della Provincia ha sottolineato “questa Fiera rappresenta una grande opportunità per il mondo dell’economia. Noi saremo sempre al fianco”.

Presente anche Rosanna Conte

Presenti anche la parlamentare trevigiana Marina Marchetto Aliprandi (Commissione Agricoltura) e l’europarlamentare Rosanna Conte. Sul palco la madrina della Fiera ElisaSilvestrin, che ha ricevuto come da tradizione la fascia di ambasciatrice perpetua delle meraviglie del Piave. Con la Silvestrin anche Giuseppe (Peppone) Calabrese giornalista e gourmet, attualmente colonna di Linea Verde (Raiuno), ma noto al grande pubblico anche per le numerose apparizioni alla Prova del cuoco e la regina dei coking show sarà invece la vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia, Tracy Eboigbodin,ventottenne di origine nigeriana e veronese di adozione, fresca autrice di un libro di ricette.