Il Mogliano Veneto Rugby si salva allo spareggio secco

Mogliano è salvo, e questo è quello che conta, ma anche ieri, come in tutta la stagione, si è dovuto soffrire e lottare fino alla fine, contro un avversario tosto che non ha mai mollato. Partita sentita ed intensa per 80 minuti, forse non bellissima per chi non era interessato al risultato, tanti gli errori da entrambi le parti, ma anche tanta determinazione e voglia di rimanere a tutti i costi in questa categoria. Mogliano ce l’ha fatta, ma onore al Cus Torino per aver provato in tutti i modi a mettere i bastoni tra le ruote ai ragazzi di Costanzo.

La gara

Mogliano rimane in vantaggio quasi per tutto il match, sembra poter dominare le fasi statiche e contenere con un’ottima difesa le folate del Cus, mettendo una pezza ad alcune imprecisioni che finivano per spostare la pressione su se stessi. Non riesce però quasi mai ad avere quel guizzo che gli permetta di chiudere il match e Torino, a 15 minuti dal termine, si porta ancora sotto break, fcendo paura. I nervi non cedono, si trovano energie anche dove non ci sono, e si arriva al calcio di punizione che porta la partita sul più dieci per Mogliano. Rimane poco da giocare, Mogliano può controllare il risultato e la partita finisce con l’invasione pacifica dei sostenitori presenti.

Costanzo

Le dichiarazioni di un commosso Costanzo alla fine degli 80 minuti più lunghi della stagione: “E’ stata una stagione lunghissima e molto, molto dura, perfino strana, nella quale abbiamo affrontato tante situazioni negative e problematiche incredibili. Siamo arrivati a trovarci in questa situazione con la partita dell’ultima spiaggia, tutto questo ci deve far riflettere, in molte occasioni potevamo fare punti o vincere e non ci siamo riusciti, evitandoci questa sofferenza. Non era facile, bisognava tenere i nervi saldi, i ragazzi ci sono riusciti, nonostante diversi errori, ma sono stati molto bravi nel momenti di difficoltà a reagire nel modo giusto. Un grande cuore quello messo in campo e grazie a questo abbiamo vinto. Complimenti al Cus Torino, hanno fatto una bella stagione ed è stato un avversario con il quale abbiamo condiviso tanti momenti di difficoltà. Gli auguro il meglio per il futuro. Nelle ultime trasferte abbiamo sentito molto la vicinanza dei tifosi, deve essere un punto di partenza da coltivare, per la Società e per Mogliano Veneto. Ci siamo salvati, dobbiamo goderci la vittoria e il resto ora non cont. E’ stato un onore avere vicini persone e giocatori come Paul, Pippo, Mozza e Giostre, ed allenarli, gli auguro di rimanere dentro l’ambiente del rugby, sono persone di cui il rugby ha bisogno. Ringrazio davvero tanto tutte le persone che hanno fatto parte dello staff con cui ho condiviso questi momenti e voglio sottolineare in particolare l’impegno di Tommaso Cattaneo, da moltissimi anni al Mogliano e sempre presente in tutti i momenti in cui era necessario”