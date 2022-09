Il Movimento Patto per l’Autonomia Veneto e l’Associazione Soccorso Veneto appoggiano Italexit

Si è tenuta stamattina presso l’Hotel Antony Palace di Marcon la conferenza stampa congiunta tra l’Associazione Soccorso Veneto e il Movimento Patto per l’Autonomia Veneto per appoggiare alle elezioni del 25 settembre Italexit.

L’organizzazione

A organizzare tutto il presidente dell’associazione “Per Soccorso Veneto” Roberto Agirmo che ha fatto da moderatore. Per Italexit era presente l’Avv. Daniele Trabucco (Candidato veneto1) mentre da remoto si è collegato Luciano Bosco dell’Organizzativo nazionale. Per il Movimento Patto per l’Autonomia Veneto era presente il Dott. Stefano Paesante.

I temi

Durante la conferenza stampa si è spiegato il perchè della decisione presa e si è anche parlato di autonomia. Siamo riusciti a cogliere alcuni interventi importanti che riportiamo in video e la domanda del Dott. Vincenzo Lovino al moderatore Agirmo e a Paesante su che cosa realmente significhi l’Autonomia. Qui sotto il video del botta e risposta.