Il Muretto riporta in pista Luca Zaia: festa in discoteca come negli anni ’80

Chissà se di fronte a tutte quelle generazioni di adulti, soprattutto quarantenni e cinquantenni, ha ripensato a quando, a fine anni ’80, da giovanissimo studente, lavorava come pr nei locali della sua zona (il Manhattan di Godega di Sant’Urbano, il Diamantik di Gaiarine e il Kolossal di Spresiano). “Lui” è Zaia, il presidente della Regione, che giovedì sera assieme ad un gruppo di amici, è stato ospite al Muretto di Jesolo, l’iconico locale della movida di mezzo Nordest fondato nel 1961 e dove per una notte è andato in scena un evento davvero unico. Ad essere allestito è stato uno spettacolo a tema, “Imagine”, pensato e organizzato con I-Productions Events, storico ideatore del progetto visivo del party Flower Power, insieme al Pacha di Ibiza. L’atmosfera ricreata è stata quella che ha fatto ballare diverse generazioni, per tre storici decenni, gli anni ‘60, ‘70 e ‘80. L’evento è iniziato alle 20.30 con la cena preparata dal noto chef trevigiano Tino Vettorello che per l’occasione ha servito dei piatti a base di gamberi rossi di Sicilia crudi marinati all’arancio con salsa rosa, tortelli panna prosciutto e crema di piselli serviti all’interno di una mantovana di pane croccante, tonno affumicato al legno di ciliegio con erbe fini e miele, vitello cotto a bassa temperatura con salsa tonnata, capperi e salsa di arancio. Il governatore del Veneto, camicia bianca e sorriso rilassato, ha seguito cena ed evento dal privé vicino alla consolle, ascoltando anche lo show di Alessandro Ristori che ha riportato, dopo decenni, la musica live all’interno della discoteca jesolana, giusto per ribadire che qui in passato sono passati artisti del calibro di Mina, Ray Charles, James Brown, Vasco Rossi, Adriano Celentano.

3 Generazioni

Sullo sfondo una scenografia, dal servizio bar agli spettacoli, interamente dedicata alla dolce vita, grazie anche alla presenza di alcuni tra i più importanti performer al mondo. Terminato il live show, il governatore ha lasciato il locale e salutato i presenti, mentre la festa è proseguita fino all’alba con le selezioni musicali dei dj di Ibiza Joan Ribas e Nicolas Ripoll. Positivo il bilancio dei gestori del locale, la Snackulture di Stefano Rampinelli, Samuele Bucciol e Paolo Chiarella che ora puntano a replicare anche in altre location questo evento. «Nel nostro anno zero – dicono – siamo stati felicissimi di vedere il presidente della Regione qui con noi. Al tempo stesso siamo molto orgogliosi per quanto abbiamo fatto in questi tre giorni, facendo ballare generazioni diverse: il primo giugno con un pubblico più adulto si sono ballate le sonorità degli anni ’60, ‘70 e ‘80, ieri abbiamo fatto festa con 14 ore di musica mentre questa notte in pista si vedrà un pubblico dai 18 ai 60 anni. In questo lungo fine settimana abbiamo riunito almeno tre generazioni diverse che rappresentano un po’ ciò che vuole essere per noi Il Muretto: un punto di riferimento per molti».