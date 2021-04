Il paradosso: mancano le dosi ma la campagna funziona

«Sì, c’è stato un cambio di passo. Quello che io ho chiamato il combinato disposto tra un generale degli alpini, esperto di logistica, che ha subito preso mano la crisi con decisione e pragmatismo, e un primo ministro che, sappiamo, è un esperto di economia e sa fare i conti, che si è subito accorto della priorità di coprire quegli strati di popolazione, gli anziani, che erano i meno vaccinati. Quindi, in questo senso, c’è stato un cambio di passo netto». Così Giorgio Palù, virologo emerito dell’università di Padova e presidente di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, rispondendo alla domanda rivolta da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai3 circa la discontinuità tra governo Conte e governo Draghi.

C’è sempre il problema AstraZeneca

E il controverso AstraZeneca, in Veneto limitato alla fascia over 60 dopo i, pur rari, casi di trombosi successiva alla somministrazione? «L’approccio che ha l’Aifa su AstraZeneca è di tipo cautelativo in base ai dati che si producono di volta in volta. L’indicazione che abbiamo dato in Italia è stata di un approccio prudente e abbiamo consigliato come preferenziale la somministrazione dai 60 anni in su». «Del resto», ha aggiunto «questa fascia è quella dei soggetti più esposti al rischio. Il 65% della mortalità è sugli ottantenni, al di sotto dei 50 anni il rischio è sotto l’1%. Dai 60 anni in su il rischio è del 3%. Sia l’Ema che l’Oms non hanno posto restrizioni alle somministrazioni di AstraZeneca, si può fare dai 18 anni in su. Se un giovane vuole vaccinarsi lo può fare. È solo un suggerimento per un’età preferenziale».

Zaia segue Figliuolo





A proposito di vaccini: aderendo all’invito rivolto da Figliuolo rivolto a tutte le Regioni, il governatore Luca Zaia e l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin hanno dato mandato ai direttori generali delle Ulss di avviare verifiche per arrivare a catalogare i soggetti «non meglio classificati» che hanno ricevuto finora in regione 40 mila somministrazioni sul milione e 157.337 fin qui eseguite. Questo, spiega la Regione, premesso che «l’attribuzione di una specifica categoria di rischio è effettuata dall’operatore della seduta vaccinale e pertanto può essere soggetta a un margine di errore, soprattutto nei momenti di massimo afflusso ai centri». E l’andamento epidemiologico? Il report quotidiano di Azienda Zero conferma il calo della circolazione del virus in atto ormai da settimane, con i positivi al test che flettono a 31.823 (-103) mentre i ricoveri in area non critica segnano una diminuzione di 13 unità (1.806) e restano invariati, a quota 307 pazienti, nelle terapie intensive. Si allunga invece la catena della mortalità con 14 casi che elevano a 10.944 i decessi dall’inizio della pandemia.