Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato stamani, alle ore 12:35, in Piazza San Marco a Venezia.

Gli impegni

Accolto dal sindaco lagunare, Luigi Brugnaro, all’ingresso dei Giardini Reali, si è recato in visita privata alla ‘Casa di The Human Safety Net’ alle Procuratie Vecchie. Il capo dello Stato è atteso nel pomeriggio al Teatro La Fenice, per la prima di ‘Les Contes d’Hoffmann’ di Jacques Hoffenbach.