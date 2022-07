Il Pride invade Verona, in corteo anche sindaco Tommasi

Migliaia di persone hanno invaso pacificamente piazza Bra, questo pomeriggio, per prendere parte al Verona Pride, il coloratissimo corteo contro le discriminazioni di genere, che poi ha sfilato per le vie città. Un’edizione storica, questa, non solo per la grande partecipazione: alla partenza, infatti, davanti al Liston, ha voluto portare il suo saluto il sindaco Damiano Tommasi. “Un fatto storico per Verona, un sindaco al Pride”, aveva esultato il Comitato organizzatore nei giorni scorsi.

Tommasi

«Il pride è la voglia di difendere i diritti, di difendere il fatto di sentirsi ognuno a casa sua in questa città, come in tutte le città», ha detto Tommasi. «E questo è uno degli obiettivi della nostra amministrazione: far sentire chiunque vive o anche solamente si trovi a passare per Verona a casa sua. E lo si ottiene difendendo i diritti e la libertà di ciascuno. Io ho sempre detto che dobbiamo guardare al futuro di questa città, a chi vogliamo essere, quale vogliamo sia la nostra identità», ha proseguito il primo cittadino, «e le tante associazioni e persone che vivono a Verona raccontano una città aperta, solidale, accogliente, al passo con l’Europa, che vuole difendere i diritti di tutti».

La risposta di Forza Nuova

«Resistere per la famiglia, contro il globalismo e i suoi servi». Recita così lo striscione affisso nella notte dai militanti di Forza Nuova Verona nel sottopasso della stazione di Porta Vescovo, luogo di chiusura del Verona Pride. «La battaglia di resistenza per la tutela della Famiglia Naturale rappresenta di fatto la primaria lotta di resistenza contro l’incedere del globalismo che, insieme all’imposizione della società multietnica, vuole cancellare la prima cellula naturale della società sostituendola con un singolo individuo, senza terra, senza sesso e senza identità», si legge in una nota diffusa da Forza Nuova Verona. «Tra i servi di questo globalismo, forse inconsapevoli ma comunque in prima fila, ci sono uomini e donne con in più diversi orientamenti sessuali che vengono letteralmente usati per sostituire alla Famiglia un confuso concetto di nomadismo sessuale, utile solo e soltanto al mercato mondialista e condita col diritto-miraggio di una “famiglia diversa” che non ha nulla a che vedere con la preferenza sessuale», proseguiva la nota, che concludeva con un appello ai partecipanti al corteo del Verona Pride «perché non si facciano maneggiare e manovrare da chi non è interessato alla tutela della loro “sacrosanta” libertà di amare chi vogliono, ma che in realtà mira a distruggere quel legame sociale primordiale chiamato Famiglia».