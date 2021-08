Il racconto dei medici padovani: «Quando manca il respiro anche un no-vax ci ripensa»

«Ho visto convinti no-vax bisognosi di Ecmo, dunque di un importante supporto vitale, a cui la mancanza di respiro ha fatto completamente dimenticare ogni credo». Il dottor Eugenio Serra è anestesista di una delle Terapie intensiva dell’Azienda Ospedale Università: «Di fronte alle esigenze di cura ci si mette in discussione e d’altra parte ai nostri occhi non c’è alcuna differenza tra un paziente vaccinato e uno che ha rifiutato il vaccino: sono tutti uguali e i trattamenti sono gli stessi». Pare ovvio, ma va ribadito.

Vaccinarsi è vitale

«Alcune di queste persone, di pazienti che sono entrati in reparto ostili al vaccino e che poi sono diventati sensibili alla questione, sono venuti a trovarci dopo essere stati dimessi: molti hanno radicalmente cambiato il loro approccio al Covid e al vaccino, più di qualcuno ha chiesto scusa». Continua il dottor Ivo Tiberio, direttore della Terapia intensiva centrale, praticamente al lavoro senza sosta da febbraio 2020: «Noi rispettiamo tutte le opinioni, ma una cosa va detta: se sei senza respiro, hai solo bisogno di una cosa: di aiuto. E noi siamo qui per darlo, lo abbiamo fatto quando ci chiamavano eroi e abbiamo a continuato a farlo anche quando stiamo stati messi in discussione».

Il vaccino evita la terapia intensiva

L’appello al vaccino, alla luce dei numeri che vedono estremamente più a rischio i soggetti non immunizzati, è inevitabile: «L’esperienza della Terapia intensiva è una delle peggiori che si possa avere» continua Serra «e non solo per il rischio di salute. L’isolamento, l’impossibilità di ricevere visite, la distanza dai famigliari, la solitudine prolungata sono condizioni che – lo assicuro – sono pesantissime da vivere: lo testimoniano tutti i pazienti che arrivano ad uscire dal reparto». Aggiunge il direttore sanitario Michele Tessarin: «Quello che sta cambiando la tendenza dell’epidemia, lo ribadisco, è la vaccinazione. Chi si vaccina ha sicuramente un’alta probabilità di affrontare una forma più lieve di malattia. Al di là di ogni convinzione, questo è un fattore che deve essere preso in considerazione».