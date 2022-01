Il racconto del medico anestesista: «No vax subito gravi in Rianimazione. A dare l’allarme sono i parenti»

La Terapia Intensiva centrale dell’Azienda Ospedale Università diretta dal dottor Ivo Tiberio è entrata nel nuovo anno ancora sostanzialmente satura di pazienti Covid. Tuttavia, rispetto ai primi giorni del 2021, ci sono poche ma fondamentali differenze: «Un anno fa di questi tempi avevamo attivato quattro Terapie Intensive» conferma il dottor Tiberio «oggi, compresa quella del Sant’Antonio, siamo a due. E questo è dovuto essenzialmente al vaccino». Ma proprio la possibilità di immunizzarsi, ha scavato una frattura profonda tra chi si è vaccinato e chi ha fatto della “resistenza”, «un costrutto mentale». E in nome della fedeltà a questi presunti ideali, c’è ancora chi muore: nella settimana appena passata, negli ospedali del territorio sono deceduti un 52enne di Piove di Sacco, un 61enne di Abano Terme e un sessantenne di Montegrotto, solo per citare i più giovani. In Azienda, tuttavia, spiega il direttore della Terapia Intensiva, in questo momento il problema principale sono le condizioni in cui arrivano le persone non vaccinate.

Dottor Tiberio, com’è la situazione da voi?

«Per il momento è stazionaria, siamo quasi saturi, ma cerchiamo di dare il giro in maniera equilibrata tra ricoveri e dimissioni: certo è che se un giorno ti arrivano 10 persone, difficilmente riuscirai a dimetterne altrettante. Senza contare che, sebbene ci siano alcuni pazienti che hanno un decorso veloce e se la cavano in una settimana, la maggior parte ha una degenza di due settimane ma c’è anche chi ha decorsi difficili e rimane 3-4 settimane. Sul fronte dei decessi, in questa quarta ondata abbiamo una mortalità del 14%. Di solito, riguarda gli over 70 con particolari criticità. La settimana scorsa, tuttavia, abbiamo avuto il caso di una donna tra i 50 e i 60 che non era vaccinata. Era sana ma quando arrivata da noi era in condizioni serie, poi è migliorata e abbiamo potuto dimetterla dal nostro reparto. Infine ha avuto un nuovo aggravamento improvviso e quando ce l’hanno riportata è rimasta solo un paio di ore: era subentrata una complicanza intrattabile ed è morta».

Quindi, sebbene si cominci a parlare di un virus meno aggressivo, in Terapia Intensiva ci si finisce ancora, e sono soprattutto non vaccinati.a

«Ormai le Rianimazioni sono per l’80-90% occupate da persone non vaccinate, il problema è che arrivano da noi in condizioni già molto critiche e a quel punto è tutto molto impegnativo. Tra i vaccinati arrivano persone con gravi comorbilità come anziani trapiantati o con malattie ematologiche, ma in quel caso la positività al Covid è relativa, non la causa di un’eventuale morte. Stiamo parlando di persone che muoiono con il Covid, non a causa sua».

Le persone precedentemente sane che muoiono di Covid sono pertanto quelle non vaccinate?

«Sostanzialmente sì. Non solo: a differenza della precedente ondata è aumentato in maniera significativa il numero delle persone sane che quando vengono ricoverate, finiscono direttamente in Terapia Intensiva. Capita anche che a dare l’allarme siano i familiari quando cercano di contattarli e non ricevono risposta. Scatta quindi il soccorso, dopodiché la condizioni di questi pazienti sono tali che vengono portati direttamente da noi. Ormai si è consolidata la spaccatura tra vaccinati e No vax. Tra i secondi, molti cercano di non sconfessare fino all’ultimo la loro posizione, il costrutto mentale che sono no fatti: dal vaccino che non funziona al virus che non esiste, fino alla possibilità di curarlo con le terapie più bislacche. Ma alla fine, quando vengono da noi è perché stanno veramente molto male, non perché li abbiamo invitati, e anche se sono recalcitranti fino all’ultimo sull’intubazione, quando le cose si fanno serie accettano le terapia che prescriviamo loro».

E quando si svegliano cosa vi dicono, hanno cambiato idea?

«Solitamente non ci dicono nulla: sono pazienti che hanno decorsi lunghi e quando si risvegliano dopo 2-3 settimane di sedazione, hanno altri problemi che non ribadire le loro posizioni, sono più interessati a sopravvivere, devono imparare di nuovo a recuperare funzioni fondamentali come deglutire e muoversi».

E qual è la vostra posizione rispetto a queste persone?

«A noi interessa solo farli stare bene: siamo dei professionisti e questo è il nostro compito, dare risposte ai problemi che ci si presentano, non facciamo chiacchiere da bar. Per noi i pazienti sono tutti uguali».

Riscontrate differenze tra i casi di Delta e di Omicron?

«No, i sintomi quando i pazienti arrivano da noi sono più o meno gli stessi: la valutazione epidemiologica spetta ad altri, noi vediamo la punta dell’iceberg, persone molto gravi che presentano sostanzialmente le stesse problematiche. La differenza che vediamo è tra vaccinati e non».

Ovvero?

«Un immunizzato che non presenti patologie associate ha un recupero più rapido poiché il suo fisico può contare sull’aiuto dell’immunità acquisita con il vaccino. Purtroppo si continua a far leva su un errore concettuale, ovvero che la vaccinazione debba prevenire in maniera assoluta il contagio, altrimenti non è efficace: quello che fa invece è prevenire la malattia grave. Basta guardare i numeri: il rapporto tra immunizzati e non in Rianimazione è di uno a dieci».