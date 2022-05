Il Salone nautico di Venezia inizia con l’acquazzone

«Salone bagnato, salone fortunato – ha detto il sindaco Luigi Brugnaro durante l’improvviso acquazzone – ma questa me l’ero preparata».In effetti, benché quasi tutti i presenti all’inaugurazione del Salone nautico di Venezia fossero equipaggiati con ombrelli, si è sperato fino all’ultimo che le previsioni fossero imprecise. Cosa che invece non è stata. Così, al posto del lancio di precisione degli Incursori della Marina in darsena, c’è stato un passaggio degli elicotteri a bassa quota portando una bandiera Italiana e un gonfalone della Serenissima, subito dopo seguito dall’Inno nazionale cantato dal coro della Fenice che, a causa della pioggia, non è riuscito a cantare l’inno di San Marco. Con il sindaco e le autorità, a cominciare dal prefetto Vittorio Zappalorto, hanno tenuto a battesimo il Salone il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino. Frettoloso il taglio simbolico del nastro, prima del giro tra le barche e i padiglioni, a salutare gli espositori.Per questa edizione, il Salone Nautico ha aumentato ancora il numero di barche e la superficie espositiva: la imbarcazioni esposte passano da 240 a 300 (di cui 240 in acqua). Gli espositori sono 200 (con un tasso di conferma del 98 %). Crescono anche gli spazi: all’interno del bacino sono stati installati oltre mille metri lineari di pontili, e 5mila metri quadrati di spazi coperti.

Gli ospiti d’onore

«Ringrazio molto la Marina militare che ci ha creduto fin dall’inizio. E poi tutti i grandi espositori che hanno portato qui le loro barche. Venezia è al centro dei cambiamenti climatici perché certe cose si notano prima qui. È bene studiarli questi cambiamenti, per sapere come reagire. La sostenibilità della nautica è molto importante per usufruire del mare in silenzio e con rispetto con motori elettrici, con i foil. Lo dico a tutti: venite a vedere questo salone, ne vale davvero la pena».«Tornare al mare – ha poi detto Brunetta, che è anche presidente della neonata Fondazione Venezia capitale della sostenibilità – alla nautica all’Arsenale è nelle corde della città di Venezia. È in concorrenza con Genova? Io sogno due grandi saloni straordinari e l’Italia ha bisogno di iniziative del genere».Anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati, ha inviato un messaggio augurale, define ndo il Salone «un’occasione preziosa per sostenere e valorizzare l’impegno e lo spirito d’intraprendenza di tante aziende della blue economy italiana».Il Salone sarà aperto fino al 5 giugno con iniziative, eventi, prove e manifestazioni sportive. Apertura: 10-20 tutti i giorni.