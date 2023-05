Il sindaco Andrea Saccarola entra nella Lega

Il sindaco di Martellago Andrea Saccarola è ufficialmente entrato nella Lega. «Quello tra la Lega è il primo cittadino è un rapporto iniziato sei anni fa – ricorda il segretario provinciale del partito, Sergio Vallotto -, quando per primi abbiamo creduto nelle capacità e nella voglia di mettersi a disposizione della sua comunità, di Andrea. Durante il suo primo mandato abbiamo potuto apprezzarne la determinazione, la disponibilità all’ascolto e l’impegno costante, e lui ha trovato nella Lega e nelle sue donne e uomini in giunta e in Consiglio comunale alleati seri, con i quali ha conquistato nuovamente, pochi giorni fa, la fiducia dei cittadini di Martellago».

Ufficiale

Ora ufficialmente Saccarola è diventato un iscritto della Lega Salvini Premier di Venezia. «Un motivo di orgoglio per me – dice Vallotto – per la sezione Lega di Martellago e per il movimento tutto, un partito che si dimostra punto di riferimento per chi ogni giorno compie il mestiere politico più difficile, quello di sindaco. Con l’adesione di Saccarola e il recente successo a San Stino di Livenza la Lega provinciale di Venezia arriva ad avere ben dieci sindaci nella città metropolitana, fondamentali per creare la piramide amministrativa con Regione Veneto e Governo di Roma di cui la nostra gente ha bisogno».