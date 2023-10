Il Tar del Veneto dimezza le giornate aggiuntive di caccia

La decisione segue il ricorso presentato dalla Lega Abolizione Caccia. «Il giudizio di merito su altri punti del ricorso ambientalista – affermano dalla Lav – è stato fissato per il prossimo 7 dicembre. Sconfitte per ora la Regione Veneto e le associazioni venatorie Fidc ed Ente Produttori Selvaggina, che si erano costituite in giudizio».

L’intervento della LAV

