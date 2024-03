Il tribunale di Padova: «Gli atti di nascita dei bimbi con due madri non si possono cancellare»

Gli atti di nascita dei bimbi con due madri non si possono cancellare. Lo ha deciso il Tribunale di Padova che ha dichiarato inammissibili gli oltre trenta ricorsi con i quali la Procura un anno fa aveva chiesto di togliere la seconda mamma (la cosiddetta madre intenzionale) dagli atti di nascita di 37 bambini e bambine, alcuni dei quali avevano già sei anni.

La Procura di Padova aveva depositato i ricorsi dopo una circolare del Ministero dell’Interno che chiedeva ai prefetti di impedire il riconoscimento da parte di sindaci delle famiglie omogenitoriali. Altre Procure, tra cui quelle di Milano, Bergamo e Lucca, avevano fatto la stessa richiesta. La Procura di Padova però poi aveva almeno in parte cambiato idea chiedendo al Tribunale, a novembre, di sollevare la questione di legittimità di fronte alla Corte costituzionale, ritenendo che l’esclusione delle coppie di madri lesbiche e dei loro figli dalle norme che regolano l’accesso alla fecondazione assistita eterologa e la registrazione degli atti di nascita all’anagrafe violi i diritti fondamentali dei loro figli.

Il tribunale

Ieri il Tribunale di Padova ha depositato le decisioni che riguardano tutti i casi, stabilendo che gli atti di nascita dei bambini con due madri formati dal sindaco padovano non possono essere cancellati. E ha dato ragione alle famiglie omogenitoriali, assistite dall’associazione per i diritti lgbt+ «Rete Lenford».

Perché così tanti giudizi diversi sulla stessa questione?

Ci sono così tanti giudizi diversi sulla stessa questione perché in Italia manca una legge nazionale che stabilisca come riconoscere i figli delle coppie dello stesso sesso e in particolare delle coppie di donne. I riconoscimenti finora sono avvenuti in modi diversi, adattando le leggi esistenti: o con l’adozione in casi particolari (un tipo di adozione nato per dare un legame legale tra un bambino e un adulto che se ne prende cura anche se non è il suo genitore) o con i riconoscimenti fatti a partire dal 2018 da alcuni sindaci. A gennaio 2021, la Corte Costituzionale aveva sancito che l’assenza di una legge nazionale per riconoscere i figli delle coppie di madri viola i diritti fondamentali dei bambini. E aveva richiamato il legislatore (cioè governo e parlamento) chiedendogli di «colmare al più presto» questo «vuoto di tutela». I governi Draghi e Meloni che si sono succeduti da allora non lo hanno fatto, né lo ha fatto il Parlamento.

In Europa sono 21 i Paesi che consentono alle coppie di madri di riconoscere i loro figli: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.