Il Veneto non può accogliere i profughi afghani perché ha già i turisti

In Veneto ci sono già troppi turisti, quindi è impossibile per la Regione accogliere anche i profughi afghani. Questo, in altre parole, è quanto ha affermato il governatore Luca Zaia, in quota Lega a margine di una conferenza a Palazzo Balbi, a Venezia. Parlando di quanto sta accadendo in queste settimane in Afghanistan, su cui oggi si troverà a discutere anche il G7, il presidente della Regione in quota Lega ha commentato: “Sull’ospitalità a profughi afghani non abbiamo avuto indicazioni, abbiamo fatto solo riunioni. C’è anche da tener presente che oggi, con il turismo, la popolazione veneta è pressoché raddoppiata: in questo momento degli arrivi sarebbero per noi un caos“.

Le difficoltà

Zaia ha poi proseguito: “Guardiamo con attenzione questa povera gente, soprattutto le donne e i bambini e a questa tragedia che stanno vivendo“. Per poi puntare il dito contro il resto dell’Europa: “L’Europa anche questa volta si dimostra latitante… speriamo che l’Italia non debba farsi carico anche questa volta della situazione“, ha detto facendo un paragone con gli arrivi a Lampedusa e affermando che “anche se è un confine dell’Italia, è un confine dell’Europa“. Il governatore leghista ha quindi ripetuto: “Noi siamo in difficoltà in questo periodo dell’anno quindi dire ospitalità senza se e senza ma non è possibile. Ovvio che donne e bambini e le situazioni estreme devono trovare aiuto però è pur vero che l’Italia ha già dato tanto“.

La situazione internazionale

Infine, Zaia ha concluso: “Ho visto una bella dichiarazione di Johnson che dice agli americani che devono stare lì anche oltre il 31 di agosto, non me ne intendo di geopolitica internazionale però penso che la ritirata dall’Afghanistan non sia stata una buona cosa“. Una questione, quella del ritiro delle truppe dal Paese in mano ai talebani, di cui dovrà discutere il G7 straordinario convocato oggi in videoconferenza. Mentre da un lato c’è chi chiede di prolungare la permanenza dei soldati americani anche oltre il 31 agosto, termini stabilito in precedenza, per assicurare che continuino a funzionare i corridoio umanitari attraverso cui in queste ore si stanno evacuando migliaia di cittadini afghani, i talebani sono stati chiari: se Washington o Londra dovessero decidere di rimanere anche oltre la fine del mese nel Paese, ci saranno delle conseguenze.