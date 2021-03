Diecimila nomi da ricordare a un anno di distanza

Oltre diecimila decessi per Covid in Veneto dall’inizio dell’emergenza, il triste record raggiunto a un anno esatto di distanza da quel nove marzo 2020 che fu il primo giorno di lockdown nazionale, proclamato dal governo Conte per l’inasprirsi della crisi scoppiata non tanto tempo prima. Non ci sono decessi di serie A o di serie B. Ci sono tante, troppe storie. Ne abbiamo raccontate molte, certo non tutte. Alcune di queste sono riassunte qui. E’ un modo per ricordare tutti i nostri cari che non ci sono più, un saluto collettivo che ci riempie il cuore di dolore e di amarezza.

Adriano Trevisan, la prima vittima

La prima vittima, non solo del Veneto ma di tutta l’Italia. Il Covid lo portò via alle ore 22:07 di venerdì 21 febbraio 2020, in un letto della Rianimazione dell’ospedale di Schiavonia. Aveva 77 anni. Si era ammalato nella sua Vo’ una settimana prima, la febbre, il ricovero, la polmonite. Nemmeno i medici, allora, immaginavano di essere davanti al primo attacco di quel virus di cui leggevamo solo sui giornali e che, ancora, ci pareva così lontano. Invece tutto ebbe inizio.

Renato Turetta, dalle briscole al bar alla diagnosi in 24 ore

Lui e l’amico Adriano Trevisan, i primi due contagiati dal Covid in Veneto. Renato e Adriano, compagni di tante partite di briscola al bar, nella piccola Vo’. Chissà se si siano contagiati lì, non è mai stato stabilito. Idraulico, Renato Turetta entrò a Schiavonia giovedì 20 febbraio 2020, il giorno dopo gli fu diagnosticato il coronavirus. Fu trasferito poi all’ospedale di Padova, dove morì il 10 marzo.

Il magistrato amico di Falcone e Borsellino

Francesco Saverio Pavone, il magistrato che aveva sconfitto Maniero perse la sua battaglia contro il Covid il 15 marzo 2020, in un letto della Rianimazione dell’ospedale dell’Angelo, a Mestre. Vi era stato ricoverato due settimane prima. Negli anni Ottanta aveva smantellato la Mala del Brenta. Nato a Taranto il 25 marzo 1944, era andato in pensione nel 2016 da procuratore capo di Belluno. Ma era a Venezia che si era svolta la parte più rilevante della sa carriera professionale.

Paolo Sartori, il capo indiscusso dei tifosi dell’Imoco Volley

Il capo della curva dei tifosi dell’Imoco Conegliano, il leader dei “Non plus ultras” della fortissima squadra di volley femminile. Morto ai primi di aprile 2020. Aveva solo 58 anni. Abitava a San Fior, faceva l’autotrasportatore. Lo piansero le figlie Stefania, Eleonora e Cristina e i tanti amici, nonché la società delle pantere, con un commovente tributo sulla pagina Facebook.

Samar Sinjab, la dottoressa

E’ stata il primo medico di base a morire di Covid in Veneto, il centesimo in Italia. Il suo sacrificio per onorare fino in fondo la sua professione, che è anche una missione, in ossequio al giuramento di Ippocrate. Dottoressa a Mira, contrasse il virus a contatto con i suoi assistiti, continuando a seguirli con la generosità e l’altruismo che l’hanno sempre contraddistinta. Il marito della dottoressa, scomparso 13 anni fa, era un affermato pediatra di base siriano che dagli anni Novanta si era stabilito a Mira. La dottoressa Samar Sinjab, laureatasi in Medicina a Damasco, lo aveva raggiunto negli anni Ottanta.

Arturo Filippin, il maestro della ristorazione

Fu il fondatore della catena “El Toulà”, uno dei ristoratori più affermati, non solo in Veneto. Il marchio di uno stile inconfondibile, dalla Costa Smeralda alla Cina, dal Canada a Roma. A Treviso il suo “Da Arturo”, in via Collalto, uno dei “templi” della miglior cucina. Il Covid lo portò via il 14 aprile 2021, dopo tre settimane di ricovero in terapia intensiva, all’ospedale Ca’ Foncello. Aveva 79 anni. Era arrivato nella Marca dall’Oltrepò pavese alla fine degli anni Cinquanta, lavorando dapprima a Villa Condulmer di Mogliano. Nel 1961 l’apertura del ristorante in città. Un maestro per tanti ristoratori trevigiani, un volto simbolo della vita cittadina.

L’insegnante stimato

Una delle vittime con meno di sessant’anni, un uomo che non aveva patologie pregresse. Davide Frisoli è morto ad aprile del 2020, all’età di 59 anni, all’ospedale dell’Angelo, Mestre. Sposato con Alessandra Visentin, insegnante di Lettere al Liceo Berto di Mogliano, aveva due figli di 11 e 14 anni, con cui viveva a Mestre, nel quartiere di Carpenedo. Per anni era stato dirigente degli istituti comprensivi Viale San Marco e Querini, a Mestre, a cui aggiungere i Licei Scientifico Bruno e Classico e Linguistico Franchetti, per un totale di 11 scuole. Da settembre dell’anno scorso, il nuovo incarico: i due Licei mestrini e i due veneziani Benedetti – Tommaseo.

Giuseppe Basso, il professore dei piccoli angeli

L’angelo dei bambini ammalati di tumore, l’ex primario dell’Oncoematologia pediatrica di Padova, se ne andò il 16 febbraio 2021, dopo settimane di battaglia contro il virus. Lui che aveva salvato la vita a centinaia di bambini. Uno dei medici più stimati e amati in Veneto e non solo. Aveva 73 anni ed era andato in pensione da tre. È stato professore ordinario di Pediatria, presidente dell’Istituto di ricerca Città della Speranza, direttore del dipartimento Salus Pueri, nonché presidente del corso di laurea in Infermieristica pediatrica. La sanità del Veneto gli deve tantissimo.

Fabio Enzo, il Venezia piange

Attaccante del Venezia e della Roma, e di altre squadre di serie a A e B, divenne famoso per un calcio di rigore calciato di tacco, in un Cesena-Casertana. Lo chiamavano “Bulldozer” per la sua stazza. Nato al Cavallino (Venezia) si spense per il Covid all’età di 74 anni. Il cordoglio della società giallorossa su Twitter: «Un tuo gol che decide il Derby è qualcosa che non si può descrivere».