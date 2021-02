Il Veneto prepara un serrato cronoprogramma

È un cronoprogramma serrato quello che la Regione ha fissato, fino a metà marzo, per determinare i diversi passaggi della campagna vaccinale, che dovrebbe condurci fuori dall’incubo chiamato coronavirus. La priorità sono gli operatori delle strutture sanitarie e residenziali, insieme agli ospiti di queste ultime. Sono stati loro i destinatari delle prime somministrazioni, già a fine dicembre. Quanti hanno già ricevuto la prima dose termineranno la profilassi entro il 14 febbraio, con il richiamo; per gli altri, le vaccinazioni inizieranno domani e la seconda dose sarà somministrata a distanza di 21 giorni.

Vaccinazione di massa se tutto va bene

Il 15 febbraio, inizierà invece la campagna vaccinale di massa vera e propria, che pur si articolerà per priorità, a seconda delle età, della professione e delle eventuali patologie dei singoli soggetti. I primi a venire vaccinati, come è noto, saranno i 43.346 veneti (ma è necessaria l’adesione) nati nel 1941, ai quali saranno destinati ancora i vaccini Pfizer. Molti ottantenni sono già stati convocati con delle lettere recapitate direttamente a casa. Le somministrazioni avverranno, nella maggior parte dei casi, in luoghi individuati ad hoc. Ma si procederà anche con le vaccinazioni domiciliari, in caso di impossibilità certificata a uscire di casa. Le dosi di Moderna scenderanno in campo dal 22 febbraio, con la vaccinazione degli 81enni (nati nel 1940) e dei soggetti oncologici. Anche per loro sarà necessario il richiamo, ma non a distanza di 21 giorni, bensì di un mese.

Vaccini diversi

Sempre il 22 febbraio inizierà poi la vaccinazione dei lavoratori dei servizi essenziali, vale a dire le forze dell’ordine, il personale della scuola e i farmacisti. A questi soggetti saranno destinati i vaccini di Pfizer, Moderna e, agli under 55, AstraZeneca. Nelle settimane successive, la vaccinazione proseguirà per coorti anagrafiche. Il piano, che però dipende dall’effettiva disponibilità dei vaccini, prevede che dall’8 marzo sarà la volta dei nati nel 1939 e, dal 15 marzo, dei nati nel 1938 e dei soggetti ad alto rischio, come le persone che hanno subìto un trapianto. Il futuro è poi tutto da scrivere.