Imballaggi, Conte (Lega): bene Governo contro deriva ecologista Stati Ue, nostre aziende non si toccano

“La posizione del Consiglio Ue sul nuovo regolamento per gli imballaggi rappresenta un passo indietro rispetto al testo votato al Parlamento europeo, nel quale era prevalso il buon senso, anche grazie alle pressioni della Lega. I ministri Ue hanno concordato norme che rischiano di colpire duramente 700mila imprese italiane. Penso alla mancanza di una proroga sulle compostabili, all’assenza di deroghe sul riuso per i Paesi più virtuosi nel riciclo, come per l’appunto l’Italia, e agli obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica insostenibili per le nostre Pmi”.

Palla ai negoziati

Bene ha fatto il governo italiano a votare contro in Consiglio. Adesso la palla passa ai negoziati tra Stati, Commissione e Parlamento europeo. L’augurio è che in questa sede prevalga la posizione del Parlamento”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.