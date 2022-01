In Veneto 150 mila over 50 non vaccinati. Zaia: lunedì nelle scuole sarà il caos

Quando i ragazzi torneranno in classe, lunedì, fuori infurierà la tempesta perfetta. Una tempesta che soffia a suon di contagi, con nuovi record che vengono inanellati giorno dopo giorno. Casi che necessariamente avranno un’ulteriore cornice nelle aule, ingolfando ancora i Sisp delle Usl, da tempo fuori giri. In questo quadro si inserisce la scheggia impazzita dei professori No vax, che da lunedì non potranno più mettere piede in aula. «Ci sono scuole che non riapriranno, classi in Dad e cattedre senza insegnanti. Sarà il caos» pronostica Luca Zaia, deluso dal nuovo protocollo.

La scuola

Le ragioni delle perplessità del presidente sono le stesse manifestate dai presidi: un dedalo di norme impossibile da attuare. «Ai genitori dico già che, a queste condizioni, non saremo in grado di gestire screening e contact tracing» dice Zaia. «Siamo arrivati alle vacanze di Natale con 2.400 classi isolate. Lunedì ci saranno professori in quarantena, altri in malattia, altri ancora sospesi: io non so veramente cosa ne potrà venire fuori. Avevo chiesto al Governo di ascoltare il Cts, non ho ricevuto risposta».

I dati

Come va fuori? Fuori è uno scenario da guerra vera. I veneti contagiati sono 155.761, di cui 6.864 scovati ieri. La percentuale di tamponi positivi sul totale è del 17,34%, mentre l’incidenza è di 1.701 infezioni ogni 100 mila abitanti. Crescono i decessi: ieri 33. E soprattutto i ricoveri: 205 (+3) in Terapia intensiva e 1.475 in area medica, con un’impennata di 150 in un giorno. Cifre che si teme possano essere anticamera del blocco del Paese. E che, per questo, spingono Zaia a chiedere una ridefinizione del termine “caso” e di quanto ne consegue: «Non tutti i positivi, ma chi ha contratto la malattia». È un punto su cui batte anche Evelina Tacconelli, a capo delle Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera di Verona e membro del Cts regionale, «altrimenti il sistema sanitario è destinato a crollare in un paio di mesi».

Le vaccinazioni

Intanto la campagna vaccinale prosegue, avendo raggiunto l’87,8% della popolazione. Domani, in tutti gli hub della regione, ci sarà un open day per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. I piccoli saranno incoraggiati dal materiale informativo diffuso nei centri vaccinali, realizzato dal gruppo Alcuni. Intanto rimane l’accesso libero per tutti coloro che debbano ricevere le prime dosi, ultra 50enni in primis (sono 150 mila). «L’obbligo vaccinale per loro? Il degente tipo nei nostri ospedali ha più di 50 anni e non è vaccinato» conclude Zaia, sibillino.