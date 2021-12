In Veneto contagi fuori controllo: altri 8.666 positivi e 21 morti in 24 ore

La quarta ondata di Covid sembra letteralmente fuori controllo in Veneto dove sono stati superati gli ottomila contagi al giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti scoperti altri 8.666 nuovi positivi al coronavirus. Nello stesso arco temporale si sono registrate altre 21 vittime da Covid nella nostra regione. Si tratta del nuovo triste record di contagi nella nostra regione dall’inizio della pandemia, quasi due anni fa.

Il report

Secondo il report della Regone Veneto salgono così ad un totale 626.319 gli infetti dall’inizio dell’epidemia. Le vittime salgono a 12.359.I soggetti attualmente positivi crescono a 80.456. Si aggrava la situazione degli ospedali: i malati Covid ricoverati sono 1.290 (+126) in area medica, e 190 (+12) in terapia intensiva. “Con questi numeri e il tracciamento ormai è saltato, il lockdown per i non vaccinati diventa una soluzione inevitabile. Non possiamo permetterci, e non sarebbe neanche giusto, restrizioni generalizzate a causa di una minoranza ancora troppo numerosa”. È quanto affermano i consiglieri regionali del Partito Democratico “alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrà decidere le nuove misure per fronteggiare l’impennata dei contagi”.

Attacco a Zaia

“Il presidente Zaia finora si è mostrato scettico sull’ipotesi del lockdown per i non vaccinati, ma i semplici ‘rimbrotti’ per chi, dopo oltre un anno e di fronte a dati chiari continua a rifiutare l’immunizzazione, non bastano – sottolineano Anna Maria Bigon, vicepresidente della commissione Sanità in Consiglio regionale, e i colleghi Dem Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni e Francesca Zottis – Quale sarebbe la proposta alternativa per frenare i contagi, visto che, parole di Luca Zaia, l’infezione di oggi è peggiore di quella del 2020?”.

Green pass rafforzato

“Ben venga quindi un’ulteriore estensione del Green pass rafforzato a tutti i lavoratori – affermano gli esponenti del Pd – In assenza di un obbligo vaccinale è la soluzione migliore per convincere i più refrattari. Solo così potremmo poi pensare di allentare le regole su quarantena e isolamento”.